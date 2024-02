Simone e la sua rivoluzione Librorcia: "Ho cambiato tutto, da commerciale a libraio, qui trovo gioia e conforto"

Come è iniziata

Avere il coraggio di rivoluzionare una vita senza guardarsi indietro. Nel 2010 è stato così per l’aretinoche, dopo otto anni come commerciale per una nota azienda di abbigliamento, decide di mollare tutto per trasferirsi nel piccolo borgo di, incastonato nella Val D’Orcia. Qui mette su la libreria "", diventata un punto di riferimento non solo per gli abitanti dei borghi vicini, ma anche per turisti e per personaggi noti. Il filosofo Massimo Cacciari, per esempio, ci va ogni volta che può.Simone, dopo anni di precariato, vienein un’azienda che produce abbigliamento maschile per grandi firme internazionali. Lui è un commerciale e quindi inizia a girare diversi Paesi per partecipare alle fiere e promuovere i marchi. "Era- racconta Simone - perché ovviamente hai l'opportunità di vedere posti che altrimenti non vedresti. Poi però ho iniziato a sentire un po' di dubbi perché. In più, dato che l’obiettivo è vendere a tutti i costi, dovevi assumere un po', soprattutto con i concorrenti, ma anche nei confronti dei commercianti ed era un ruolo nel quale io non mi riconoscevo più. Per questo decido di mollare tutto "."Ero stato precario per tanto tempo. E quando ho detto ai miei che avrei lasciato un posto di lavoro a tempo indeterminato, non fu facile accettarlo per loro anche perché l’avvio di un’attività commerciale comporta rischi non indifferenti. Però poi con il tempo hanno capito che quel lavoro che avevo mi faceva stare male"."Ho avuto la fortuna di conoscere questo borgo grazie alla mia ex ragazza storica, che qui ci veniva a lavorare. E fu una folgorazione, perché rappresentava un balsamo contro ciò che mi faceva soffrire. Avevo già in mente il progetto di una libreria e, una volta qui, ho deciso che era arrivato il momento di realizzarlo. Da allora poi ho cercato di inventarmi di tutto: presentazioni, mostre, corso di acquerello. Gli inizi sono stati meravigliosi anche perché c’era tanto interesse da parte delle persone del posto, ma anche dei turisti"."Da sempre continuo a intraprendere iniziative che possano attirare persone nella mia libreria. Nel 2010, per esempio, abbiamo iniziato, in collaborazione con Toscana Libri e Comune, il festival 'I colori del libro' dove invitiamo molti autori"."I libri sono sempre stati un motivo di gioia e un conforto nei momenti di depressione. Se uno ci pensa le persone quando sono in vacanza leggono di più perché il libro aumenta lo stato di gioia. Ho sempre pensato questo e volevo trasmetterlo agli altri. Anche se non voglio che passi l’idea che sia una cosa facile. È bene, e questo lo consiglio a tutti, che prima di avviare una qualsiasi attività, uno faccia un business plan facendosi anche aiutare da un esperto. E dopo aver valutato tutto, allora può iniziare. Per quanto mi riguarda, nessun rimpianto".