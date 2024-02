“Sono gay, rispettatemi”, il tweet subito rimosso da Iker Casillas diventa virale e scatena la bufera

Da Iker Casillas a Madonna: un week-end di coming out che fanno discutere

Il coming out (poi ritrattato) di Iker Casillas

Poche parole sono servite a scatenare la bufera in rete: “”. Un’uscita a vuoto quella dell’ex portiere di Real Madrid e della nazionale spagnola,, che in brevissimo tempo è diventata virale. Il tweet del campione iberico, subito rimosso e poi corretto con tanto di messaggio di scuse, ha alzato un polverone, nonostante gli stessi siti locali avessero fin da subito sollevato seri dubbi sulla sua autenticità, ipotizzando che si trattasse di una provocazione, o semplicemente di uno scherzo. A gettare non acqua ma addirittura benzina sul fuoco ci ha pensato poi la risposta comparsa sotto quel cinguettio da parte di, ex campione con la Roja: “È il momento di raccontare la nostra storia” ha scritto con tanto di cuore a corredo. Anche questo tweet è stato poi rimosso, ma la questione ha alimentato ancora di più i dubbi e scatenato il web tanto da costringere Casillas a pubblicare un post per chiarire tutto. “Account hackerato. Per fortuna tutto in ordine. Mi scuso con tutti i miei follower. E, naturalmente, più scuse alla comunità Lgbt” ha scritto a chiare lettere l’ex portiere.In Spagna però in tantissimi avevano già letto quel primo tweet, interpretandolo come una battuta infelice. Si tratterebbe di una alquanto indelicata risposta di Casillas a tutte le voci di flirt che gli vengono di volta in volta attribuiti dai giornali di gossip. Il campione, che è stato protagonista del bacio in diretta tv a Sara Carbonero (diventata poi sua moglie, da cui però si è separato un anno fa) nel magico mondiale del 2010 in Sudafrica, è sempre sotto i riflettori. Soprattutto dopo la fine del matrimonio, Casillas è stato sempre di più messo al centro della cronaca rosa. E sarebbero state proprio le tante relazioni che gli vengono attribuite ad averlo così tanto esasperato - scrivono in Spagna – da averlo spinto a scrivere quell’infelice post, poi cancellato. Inutile però rimuoverlo, dal momento che quel messaggio aveva già fatto il giro del web ed era già diventato un caso tra non poche polemiche e plausi al coming out. Tra le ultime fiamme attribuite all’ex campione del Real, che con la maglia dei blancos ha vinto tutto, anche un’attrice spagnola, ex cognata di un’altra fidanzata di Casillas. Il campione era stato protagonista con Sara Carbonero di una vera favola, suggellata da quel bacio in mondovisione che li aveva resi la coppia più seguita del mondo. La coppia è rimasta legata per oltre dieci anni, e i due hanno anche avuto momenti difficili da superare, con dure prove di salute per entrambi. Poi però, con la fine della loro relazione, ha avuto inizio la carambola del gossip. Nelle ultime ore, tra i trending topic sui social, figurano i presunti coming out di due personaggi noti: l'ex portiere della nazionale spagnola Iker Casillas, poi rivelatosi un fake, e la regina del pop. Tuttavia, queste dichiarazioni hanno destato grande scalpore poiché non è chiaro il confine tra provocazione e verità che c'è in esse. Ad accendere il dibattito, la scorsa settimana è stato l'improvviso ma non inaspettato coming out di, l'acuta investigatrice dall'iconico caschetto castano nonché protagonista del cartone animato, che nell'ultimo film "Dolcetto o Scherzetto Scooby-Doo" "esce" ufficialmente dall'armadio, manifestando palesemente il proprio interesse amoroso nei confronti della costum designer Coco Diablo. 