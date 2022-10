Velma Dinkley è lesbica. Ore c’è l’ufficialità. La ragazza minuta, con il caschetto e i vistosi occhiali, che indossa sempre una gonna rossa e un maglione arancione, parte della scalmanata banda di “Scooby-Doo! Dove sei tu?“, in una clip del nuovo film “Trick or Treat Scooby-Doo!“, dal 16 ottobre sulla piattaforma in streaming Hbo Max, rimane letteralmente incantata dalla costume designer Coco Diablo. I suoi occhiali si annebbiano e poi arrossisce, in un evidente infatuazione o colpo di fulmine che dir si voglia. E gli occhi a cuoricino ne sono la prova evidente.

Per i seguaci della prima ora, per noi fan fin da piccoli della serie televisiva animata, prodotta nel 1969 dalla Hanna-Barbera, forse non è invece una novità così clamorosa. Mancava giusto il coming out ufficiale, ma in cuor nostro probabilmente lo sapevamo già. O almeno era facile immaginarlo: in passato aveva lasciato intendere le sue inclinazioni già nella serie “Scooby-Doo! Mystery Incorporated“, andata in onda su Cartoon Network tra il 2010 e il 2013 e le ipotesi sull’omosessualità si rincorrevano da anni. Lo stesso James Gunn, sceneggiatore dei primi film del franchise per il cinema, e il produttore Tony Cervone, in un’intervista a Variety avevano raccontato di aver tentato più volte di svelare la natura queer di Dinkley.

Ma mai prima d’oggi l’orientamento sessuale del personaggio era stato rivelato ufficialmente. “Nel 2001 Velma era esplicitamente gay nella mia sceneggiatura iniziale – scrive Variety citando Gunn -. Ma la produzione ha tenuto le acque calme, facendola diventare ambigua (nella versione girata), poi niente (nella versione uscita) e alla fine con un fidanzato (nel sequel)”. Ma il pubblico, che spesso riesce a vedere ben oltre quello che appare sullo schermo, aveva già fatto speculazioni sull’omosessualità di Velma. Ora che i tempi per fare coming out sono maturi, sono molti i fan che hanno gioito per aver trovato conferma alle loro ipotesi. Il film in uscita il prossimo 16 ottobre, “Dolcetto o scherzetto Scooby Doo!” è scritto e diretto da Audie Harrison; Velma in questa occasione fa coming out e in America questo episodio è già disponibile e visibile.

Chi è Velma Dinkley

Velma, ritratta sempre come pignola a volte insicura, cervellona e studiosa, è l’esatto opposto – nella serie – di Fred, bello, coraggioso ma spesso disattento a particolari che si rivelano invece risolutivi per i misteri che il gruppo si trova ad affrontare. E che è sempre la piccola occhialuta a scoprire, diventando così una dei personaggi più amati. La sua personalità, spesso chiusa e schiva, in realtà è solo uno scudo: in realtà nasconde in sé una anima forte, intrepida, ma è troppo timida per rivelarla. Ecco perché non è una sorpresa che questo personaggio abbia avuto questo tipo di svolta: finalmente così scopriremo un po’ meglio un lato personale, intimo di Velma.