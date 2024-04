Spagna, nasce “Articulo14”: testata online dedicata alle donne e alla parità

In Spagna è stata fondata una testata giornalistica digitale dedicata alle donne. Si chiama “Articulo14” ed è online da ieri sera con l’obiettivo di diventare “Il primo punto di riferimento informativo sulla donna in lingua spagnola”.

Il nuovo progetto vuole “contribuire a rendere la parità tra uomini e donne una realtà definitiva nella nostra società”. Come si legge sullo stesso sito, sul pezzo di presentazione, il nome è ispirato all’articolo 14 della Costituzione spagnola che recita così: “Gli spagnoli sono uguali davanti alla legge, senza alcuna discriminazione per nascita, razza, sesso, religione, opinione o qualsiasi altra condizione o circostanza personale o sociale".

Se solo fosse realmente così. Come in Italia, tutto quello che la Costituzione contiene non sempre rispecchia poi la realtà dei fatti. Deve essere lo stesso per la Spagna, Paese vicino al nostro non solo a livello geografico. Si spiegherebbe così la necessità di aprire un portale come quello appena nato. Esigenza raccolta dall’editore José Sánchez Arce, imprenditore e giornalista che in passato ha ricoperto diversi incarichi legati al Partito Popolare, e dalla direttrice Pilar Gómez, che in passato ha lavorato per la testata digitale El Confidencial e per il giornale conservatore La Razón. Il suo direttore aggiunto, Pablo Montesinos, è stato deputato del Pp e vicesegretario per la comunicazione nella stessa formazione, ai tempi della leadership di Pablo Casado. L’animo politico, quindi, è palesemente di destra. Ma l’editore ha rassicurato a El Pais che la linea editoriale della nuova testata è “aperta a tutti” e che “non si tratta di un giornale di destra”.

La mission dichiarata sarebbe il “raggiungimento della parità”. “La maggioranza delle donne spagnole ritiene che il sesso sia uno dei principali motivi di discriminazione – si legge nel solito pezzo – Ci siamo posti l'obiettivo editoriale di diventare il primo riferimento informativo sulle donne in lingua spagnola, per collocare i nostri contenuti in cima all'agenda politica, economica e culturale della Spagna e di altre nazioni sorelle”.

"Incoraggiato da questa ideologia, Articolo14 si costituisce come spazio aperto al dibattito, alla conoscenza e al libero scambio di opinioni con l'obiettivo di riflettere la diversità di idee che arricchisce la conversazione pubblica in una società illuminata e adulta – conclude l’articolo – Faremo del rispetto e della tolleranza i tratti distintivi della nostra testata”.

Un obiettivo che Luce! non solo condivide, ma che ha fatto proprio fin dalla nascita. Non possiamo, quindi, che essere contenti che questo spirito editoriale sia il faro anche di altre realtà.