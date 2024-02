Svolta nella chiesa Luterana d'America: Megan Rohrer è il primo vescovo transgender della storia

Lanon è un tema nuovo, ma un argomento controverso su cui si discute spesso, da secoli praticamente. Molte persone sono convinte dell’incompatibilità tra queste. E se il cattolicesimo, nonostante qualche piccola apertura di Papa Francesco, continua nella strada dell'(se non di discriminazione) fortunatamente la dimensione della cristianità non è tutta uguale. Nella, come le chiese riformate o le luterane, ci si trova spesso davanti ad, che sfociano anche in prese di posizioni ufficiali. Un esempio? La nomina, da parte delladi due aperti e dichiaratiCon circal'evangelica luterana è una delle chiese cristiane più grandi degli Stati Uniti. Al suo interno, qualche giorno fa, il, e d'ora in poi guiderà la San Francisco's Grace Cathedral in California, uno dei 65 sinodi della chiesa, sovrintendendo a quasi 200 congregazioni di un'ampia zona. Il giorno successivo, invece,Il vescovo Rohrer, la cui elezione era avvenuta a maggio, ha dichiarato pubblicamente di essere. Usa infatti il pronome di genere neutro "they" e in precedenza ha servito a San Francisco, anche al dipartimento di polizia della città, essendoÈ stato un sostenitore dei senzatetto, un cappellano dei primi soccorritori e un parroco. Diventato famoso per la sua apparizione nella quinta stagione di, nella quale ha offerto amore e una guida pastorale al pastore Noah Hepler, il soggetto principale dello show, Rohrer è statoal cambiamento di politica nei confronti della comunità Lgbt. Infatti, solo durante quell'anno la Chiesa evangelista luterana ha lasciato. Dal 2010 sono stati: il primo vescovo apertamente gay e primo indigeno, Guy Erwin, è stato eletto nel 2013 per guidare il sinodo della California sud-occidentale (il vescovo Bos lo sta sostituendo). "Sono entrato in questo ruolo perché una comunità diversa di luterani della California e del Nevada del nord ha devotamente e premurosamente votato per fare questa cosa storica", ha commentato Rohrer, sposato e con due figli. Che alla sua comunità ha rivolto un messaggio d’amore: "Se me lo permetterete, e penso che lo farete, la mia speranza è di amarvi e oltre a questo, di amare ciò che voi amate".Il nuovo vescovo della California sud-occidentale Brenda Bos, invece, che usa i pronomi "her/him", è entrata in seminario dopo una carriera nella produzione televisiva.che vietava al clero di avere relazioni omosessuali. Dopo che la politica è stata abbandonata, si è laureata e ha ottenuto la sua prima chiamata. Il vescovo Bos è anche, e continua ad usare le competenze che ha imparato su. "I vescovi Rohrer e Bos sono stati eletti perché i loro sinodi riconoscono che i loro doni– ha detto Ross Murray, il direttore senior del GLAAD Media Institute – Stanno facendo la storia e porteranno sensibilità a coloro che si sono sentiti esclusi e traumatizzati dalla chiesa".