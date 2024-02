Thailandia, isola felice dove il tema dell'identità di genere non si discute, si vive e basta

Transfobia? In Thailandia non esiste da trent’anni. E in Italia?

Lavorano innei, al, negli. Sono integrate, apprezzate, ammirate: lein Thailandia fanno parte della società “ordinaria”, sono considerate persone comuni. Una fotografia di normalità che è essa stessa anomalia, in un mondo governato da discriminazioni e pregiudizi di cui sono spesso vittime le persone che LGBTIQ. Il Regno di Thailandia è considerato da molti un’per le persone transessuali e per chi non si identifica nel genere assegnato alla nascita., nel Paese, è un tema considerato persino superfluo, non se ne parla: si vive. Lacon l’occidente e altri paesi si vive anche nel mondo dello spettacolo, aspiranti “” competono nel più importante concorso di bellezza per persone transgender del mondo, organizzato dal 1984 in Thailandia, uno show seguitissimo in tutto il Paese. Partecipano persone cheassegnato alla nascita, e non è necessario aver completato un percorso medico di transizione, un tema che è oggi dibattito in Italia, all’interno della discussione delle modifiche sulla legge contro l’omotrasnfobia.Oltre alla competizione di Miss Tiffany, le persone transgender fanno parlare di sé ogni anno al via degli arruolamenti militari, gestiti nel Paese tramite unin cui vengono estratti cittadinitra i 21 e i 26 anni. Tra i cittadini estratti capita frequentemente che vi siano persone transgender, che, dopo anni di dibattito, finalmente oggi possonodal servizio militare (le foto delle file di uomini nelle caserme insieme alle ragazze transgender fanno ogni anno il giro del Paese), ma accade anche che qualcuna richieda di poter sostenere il servizio militare, è il caso di, studentessa della provincia di Phutsanulok che tuttora staLa Thailandia è considerata il luogo più avanzato per poter accedere ai trattamenti che riguardano laIl Paese è pioniere nel(oltre 300.000 turisti-pazienti ogni anno) e la riassegnazione di genere è una delle prestazioni ricercate da pazienti occidentali. La qualità dell’intervento rappresenta infatti tutto per la persona transgender: un intervento mal riuscito potrebbe costringere il paziente a subire numerosi altri, aumentando stress e costi nei pazienti.Alessandro (nome di fantasia) è un cittadino italiano, ha effettuato parte dei suoi interventi in Thailandia, con(da femminile). Ha trovato un Paese inclusivo e avanzato e ha deciso anche di investire acquistando una casa e un’attività commerciale anche per questa ragione: “in Thailandia, l’importante è chi sei e le scelte che fai”. Una lezione che viene da lontano, ma che riguarda anche il nostro Paese.