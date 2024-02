Ti senti insicura mentre cammini o fai jogging? Fatti accompagnare dai social. DonneXstrada ti scorta in diretta

Camminare per strada, fare jogging, uscire da lavoro, fermarsi a parlare con qualcuno: attività normali che, se sei una donna, possono tuttavia diventare fonte di stress, di pericolo, e talvolta di vero e proprio terrore. Questo perché, purtroppo, per una donna, ancora oggi in Italia (e non solo) fare cose semplici può riservare spiacevoli sorprese se non vere e proprie minacce che, non di rado, finiscono in tragedia. Stupri, femminicidi, catcalling, molestie più o meno pesanti e tutto l’armamentario barbaro di crimini e soprusi di cui la cronaca ci racconta ogni giorno. Il progetto donneXstrada (@donneXstrada) nasce proprio per supportare la sicurezza delle donne in strada. Come? attraverso dirette instagram pubbliche o private che vengono attivate, su richiesta dell’interessata, nel momento in cui una donna non si sente sicura in un tratto buio, tornando a casa, uscendo da lavoro o in qualsiasi contesto in cui si trovi a fare un tragitto da sola in fascia serale ed in un contesto isolato.

Social amplificatori di aiuto

Dieci volontarie, settantamila followers

La mappa delle zone a rischio di Roma

Una volta che arriva la richiesta tramite messaggio, una delle volontarie del progetto si attiva efacendole. Naturalmente la video chiamata non è la garanzia affinché non succeda nulla ma può abbassare lasoprattutto se si sa che c’è questo strumento attivabile.Il progetto è nato il 21 marzo scorso dall’idea di una psicologa clinica romana di 26 anni,, che, a seguito dell’omicidio di(la donna di 33 annilo scorso 3 marzo) ha pensato fosse necessario creare un progetto a tutela delle donne. Uno strumento di prevenzione che utilizzi i social come amplificatore di aiuto.Al momentoè composto da 10 volontarie ma con l’obiettivo di integrarle anche in previsione della fine del coprifuoco. La pagina ha già superato i 70 mila followers, “un dato negativo perché testimonia la forte domanda di sicurezza per strada , e con la fine del coprifuoco è prevedibile che le richieste aumenteranno ulteriormente” dicono le attiviste. Che sottolineano “le richieste aumentano esponenzialmente alla conoscenza del servizio. Spesso vengono fatteprevia, utili nel caso in cui nell’arco della diretta succeda qualcosa. Anche se poi la diretta non viene attivata perché le donne possono organizzarsi altrimenti o trovare chi le accompagni fisicamente c’è comunque molta voglia di farci. Riceviamo tante storie di esperienze terribili e messaggi di richiesta di collaborazione per offrirsi volontari. Messaggi di supporto arrivano anche dagli uomini per un servizio che è rivolto anche a loro e a chiunque si trovi in un contesto di possibile esposizione al pericolo.Accanto alle dirette video si stanno inoltre sviluppando altri progetti. Tra le primissime iniziative, unoper chi ha subito abusi e violenze. In ponte anche una, in modo da capire qualisiano più a rischio, soprattutto durante le ore di buio, e quindi insicure per il transito di donne che se messe in pericolo non avrebbero a chi rivolgersi. Un progetto che si aggiunge al “” per il quale verrà coinvolta anche l’amministrazione comunale. Poi seminari, campagne di sensibilizzazione, accordo d’intesa fra polizia, mondo dell’educazione e istituzioni. Donnexstrada nasce da Roma perché la maggior parte delle attiviste abita nella Capitale, ma l’idea è quella di raggiungere. Perché “solo con l’educazione al rispetto di chiunque ci troviamo davanti si può sperare in un’Italia, in un mondo, migliore“ precisano le attiviste del progetto.