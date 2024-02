TikTok, posta la figlia di 9 anni con un piercing al naso e i social insorgono: "Sei una cattiva madre"

La storia

Le reazioni social

Il TikTok incriminato

Social e minori, una nuova storia di ordinaria follia si aggiunge alla saga dei genitori che mettono la prole online. E' il caso di una madre negli Stati Uniti che ha suscitato scalpore dopo aver permesso alla figlia di 9 anni di farsi un piercing al naso in rete., giovane donna dell'Illinois, ha pubblicato un video su TikTok di sua figliacon un anello (piercing) al naso e il mascara sulle ciglia. La clip, che è stata vista oltre 23 milioni di volte, ha scatenato un contraccolpo, con alcuni che hanno etichettato la 28enne come una “ cattiva madre ”.una mamma di TikTok ha risposto alle critiche dopo aver detto di. Meagan Black, che ha 44.000 follower su TikTok, ha pubblicato un video il 20 dicembre, che mostrava un primo piano del viso di sua figlia nella telecamera di sicurezza della famiglia, dove la bambina sembrava avere un anello al naso nella narice sinistra. La clip è diventata estremamente virale, ricevendo, e molti spettatori hanno commentato il piercing, chiedendo quanti anni avesse la bambina e se fosse una buona idea farle avere un anello al naso.“Aspetta, ha 6 anni, perché ha un anello al naso?” ha chiesto un commentatore, a cui Black ha risposto: “Ha 9 anni e”. “Piercing al naso e trucco!???” ha detto un altro commentatore, riferendosi al mascara che il bambino sembrava indossare la clip. Alcuni commentatori hanno suggerito di ritenere che l’anello al naso fosse falso, poiché pensavano che la maggior parte dei negozi di piercing non avrebbe trafitto un bambino, anche dicendo che pensavano che fosse contro la legge. Secondo la, 38 stati degli Stati Uniti hanno leggi che consentono il piercing e il tatuaggio sui minori a condizione che sia fornita l’autorizzazione dei genitori. Black ha pubblicato diversi video di follow-up affrontando la risposta al suo video, scrivendo in una didascalia sullo schermo in un post del 23 dicembre che “va bene se vuole esprimersi con un anello al naso o un mascara”. Molti commentatori sotto questo video hanno messo in discussione la genitorialità di Black. “È strano che le persone ti stiano facendo passare l’inferno per un anello al naso. Tutto quello che vedo è una mamma che lascia che sua figlia si esprima, e posso dire che è in una casa dell’amore. Stai andando alla grande”, ha scritto un commentatore. Tuttavia, molti hanno postato domande e critiche sotto il video, a cui Black ha risposto stando seduta accanto a sua figlia in un video pubblicato ilscorso.La mamma americana ha detto chee che vivonoe li accompagna all’appuntamento, secondo le leggi statali . “Le ho permesso di farsi il piercing al naso. Dice che sono brutti e tutto ciò che voleva era il suo piercing al naso”, ha dettonel video, mentre si sentiva sua figlia dire: “La brava gente può dire qualsiasi cosa al riguardo - le sue parole - . Se invece vuoi dire qualcosa di cattivo al riguardo, non dire niente per favore. Non è raro che le ragazze si forino le orecchie quando hanno meno di 18 anni, compresi i neonati. Celebrità come Khloe Kardashian , Kylie Jenner e Hilary Duff hanno precedentemente rivelato di aver deciso di bucare le orecchie dei loro figli, affrontando le critiche di altri genitori per averlo fatto. Le linee guida dell’American Academy of Pediatrics consigliano ai genitori di “rimandare il piercing fino a quando il bambino non sarà abbastanza maturo da prendersi cura del buco da solo”.Nel suo TikTok, la mamma di Belle ha continuato a rispondere alle persone che hanno commentato il trucco che sua figlia mostrava nel suo video, dicendo: “Le è permesso indossare il mascara perché è naturalmente bionda chiara e le sue sopracciglia e ciglia sono davvero chiare e lei vuole solo un po’ di colore su di loro.” I genitori che condividono video su come crescono i propri figli spesso diventano virali proprio per aver risposto a domande su controverse decisioni genitoriali. Nell'ottobre scorso il sitoha riferito che "una mamma ha difeso la sua decisione di depilare le sopracciglia della figlia di tre anni dopo che i commentatori l'avevano criticata dicendo che tre anni sono pochi per sottoporre un bambino a un trattamento", scatenando ovvie polemiche.