Un po' di trucco per restituire dignità alle senzatetto: "Ora tanti colleghi vogliono scendere in strada con me"

Anna, Laura, Patrizia, Mirella, Maria, Gabriella. Figlie, madri, compagne, sorelle di qualcuno che probabilmente non sa più nulla di loro da molto tempo. Donne che hanno perso la strada di casa, che della strada hanno fatto la loro casa . Se i nomi sono di fantasia, le storie e i volti sono veri, come i copioni di tante vite relegate ai margini della società, che si ripetono all’infinito nel sottobosco di ogni centro urbano. Suraccontiamo la piccola, inaspettata favola vissuta da alcune senzatetto di Bari grazie a una 32enne che ha messo a loro disposizione dieci anni di esperienza professionale, regalando un sorriso e il ritorno a una femminilità accantonata per troppo tempo a questeIl risultato? “Gli occhi parlano per loro“, confida radiosa, lache ha avviato il progetto dal nomededicato appunto alledi Bari grazie alla collaborazione con l’associazione. “Vedere negli sguardi di queste signore dall'aspetto trasandato tanta emozione, lo stupore di riscoprirsi belle e curate ha rafforzato in me la convinzione che la strada imboccata sia quella giusta - riprende la make-up artist, che vive a Trani - . E il buon esempio serve... alla prima uscita, ne seguiranno molte altre. Una al mese qui a Bari sempre in collaborazione con Incontra, e probabilmente non solo. I progetto sembra destinato a decollare“. Ma andiamo per gradi.“Ho sempre girato molto per lavoro: passando da stazioni, giardinetti, sottopassaggi e gallerie, non sono mai riuscita a distogliere lo sguardo imbattendomi nei clochard che trovano rifugio in questi angoli nascosti di ogni città. Persone abituate a essere ignorate, delle quali la società sembra vergognarsi. Ci ha fatto caso anche lei? Incrociandoli, la prima reazione dei più è voltare lo sguardo dall'altra parte“.“Volendo andare oltre la solita monetina mi sono chiesta... ’cosa posso fare?’. Non sono ricca, ma brava del mio lavoro. Così, appoggiandomi all’associazioneho deciso di essere io ad andare da questa umanità dimenticata e fare qualcosa di concreto“.“Esattamente, ma anche comprensione, rispetto, empatia. Abbiamo attrezzato un angolo in una piazzetta di Bari e, con una mia collaboratrice che si è occupata dei capelli, abbiamo trasformato alcune senzatetto che hanno deciso di affidarsi alle nostre cure“.“Sarebbe presuntuoso credere che basti un’ora per scardinare la diffidenza accumulata in anni di vita ai margini: si tratta di donne che hanno subito violenze, accusato il peso di problemi familiari enormi. Sono stati gli occhi lucidi davanti allo specchio a parlare per loro. Vedersi con un aspetto perduto da anni, con la piega fatta e il rossetto, le ha fatte sentire persone diverse, come intuissero che qualcosa può cambiare da un momento all’altro“.“Potrebbe essere, perché no? Intanto le troveremo sicuramente lì ad aspettarci il mese prossimo: non riuscivano a credere che qualcuno potesse occuparsi (ovviamente gratis) dei loro capelli non certo pulitissimi, dei loro visi stanchi e provati da anni di vita all’aperto. Invece è stato così e ora tantissimi altri colleghi mi stanno contattando per chiedermi come fare, operatodi del 'benessere' si stanno mettendo a disposizione per creare una rete nazionale di ’street make-up’ dedicato agli invisibili“.“Già (ride, ndr). Tutte le donne hanno il diritto di sentirsi più belle e sicure, anche quelle a cui la vita sembra ha smesso di sorridere. Questa è la filosofia che mi ha spinta a realizzare il progetto ’street make-up’. Non riesco neanche ad immaginare cosa si provi a vivere per strada, senza una casa che ti ripari dalla pioggia e senza un letto in cui coricarsi“.“Sì, vorrei che anche solo per una sera le nostre clienti speciali si sentissero coccolate, vorrei aiutarle a ritrovare più fiducia in loro stesse in un momento della vita purtroppo non roseo. Il trucco può dare molta sicurezza, farci sentire più determinate nei nostri confronti e nei confronti degli altri. Mi riempie il cuore di gioia sapere di aver fatto qualcosa per queste magnifiche signore infagottate in panni sgualciti e troppo abbondanti. Sono state loro a regalare un’emozione me e presto mi ritroveranno lì in piazza, con mascara e rossetto alla mano, pronta trasformare la piega amara delle loro labbra in un sorriso.“