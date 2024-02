Un ragazzo attraversa sei Paesi in bici per andare all'università

La traversata in bici verso l'Università al-Azhar

Mamadou Safayou Barry: "Mi guardavano come un criminale"

L'arrivo in Egitto

Uno studenteattraversando l'Africa occidentale, sopportando vari arresti e il caldo torrido, per ottenereè partito dalla Guinea alla volta della prestigiosa al-Azhar, in Egitto, a maggio, pregando di essere accettato una volta qui. Un altro tipo di viaggio della speranza , che lo ha premiato con l'ammissione.C'è chi parte per sfuggire a fame, guerre, povertà, cercando in Occidente, in Europa, un futuro migliore, e chi invece, come il 25enne, sogna solo di poter studiare, di formarsi, e fa di tutto – così come gli stessi migranti – per trasformare quel desiderio in realtà.Il 25enne ha pedalato perattraverso varie nazioni martoriate da militanti islamisti e colpi di stato. Alla BBC ha dichiarato di essere "molto, molto" felice di aver ottenutoquando finalmente è arrivato al Cairo. Il giovane padre di famiglia ha dichiarato che, sebbenedi frequentare il corso di studi islamici o anche solo di comprare un biglietto aereo per l'Egitto, la reputazione dell'ateneo lo ha spinto a tentare la sorte in questa epica traversata attraverso Mali, Burkina Faso, Togo, Benin, Niger e Ciad. l-Azhar (che letteralmente significa "la Luminosa") è, in effetti, uno dei centriper l'apprendimento dell'Islam sunnita e uno dei più antichi, essendo stato fondato nel 670 d.C.Il giovane è partito da casa sua, in Guinea, "alla ricerca della conoscenza islamica ", sperimentando però durante il viaggio, soprattutto in alcuni dei Paesi che ha attraversato in bicicletta. In Mali, Burkina Faso e Niger, gli attacchi dei miliziani islamici contro i civili sono frequenti e i recenti colpi di stato hanno portato a una forte instabilità politica. "Viaggiare in questi Paesi è molto difficile perché in questo momento", ha detto. "In Mali e in Burkina Faso la gente mi guardava come se fossi un criminale. Dappertutto vedevo i militari con le loro armi e le loro auto", ha raccontato il 25enne. Ha raccontato di essere statotre volte senza un valido motivo: due volte in Burkina Faso e una volta in Togo. Ma quando ha raggiunto il Ciad, le sorti del signor Barry sono cambiate. Un giornalista l'ha intervistato, pubblicando la sua storia online. Dopo averla letta alcuni cittadini benevoli hanno deciso di raccogliere soldi per finanziargli un volo per l'Egitto. In questo modo ha evitato di attraversare in bici il Sudan, nel quale sono attualmente attiveIl 5 settembre Mamadou è finalmente arrivato nella capitale egiziana. Grazie alla sua determinazione ha potuto incontrare ilDopo aver parlato con lui, la dottoressa gli ha offerto un posto nel corso a al-Azhar, con una. La rettrice ha dichiarato sui suoi canali social che l'università ci tiene ad offrire le proprie conoscenze agli studenti di tutto il mondo e che questa filosofia "non riguarda solo quelli internazionali in Egitto, ma si estende anche all'estero". "al-Azhar riceve alunni da tutti i Paesi, si prende cura di loro e offre loro borse di studio". Il giovane dichiara: "Non so dirvi. Ho ringraziato Dio", ha detto. Barry ha aggiunto che le dure prove affrontate durante la traversata di sei Stati sono state immediatamente dimenticate, cancellate dalla gioia di potersi definire uno studioso di al-Azhar.