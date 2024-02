Una carezza agli anziani delle rsa, da un anno reclusi senza visite, senza amici, senza abbracci

Quando la sera si spegne la luce sella stanza,. E il popolo delle Rsa, più di centomila in Italia, spezza le catene di un’altra giornata senza fine. A volte senza un domani. Il Covid li hapiù di quello che l’età o.la malattia avevano già fatto. Una clausura forzata, senza tempo per chi ne ha perso la cognizione, ma ben scandita ora per ora per quelli che hanno subito l’aggressione di una malattia che non li ha resi autosufficienti, e non quella della vecchiaia. Un anno, salvo rarissime parentesi,, senza un contatto con il mondo se non attraverso la televisione, il cellulare, che Dio forse ha voluto proprio perché fossero meno soli. Molti di loro sono morti dal marzo scorso, più di diecimila stando alle statistiche, forse benevole.. Di essere accuditi, di trovare una cosa divertente in internet da condividere via whatsapp, del bagno settimanale, sollevati con una imbracatura e calati nella vasca per qualche minuto di ristoro. Aspettano il pranzo a metà mattina e la cena a metà pomeriggio. Aspettanosventolardo un drappo rosso dal giardino, per dire... ehi noi ci siamo, non sei sola. Aspettano la videochiamata della sera, non tutte, con la nipote che dice 'ciao nonno, o ciao nonna', che manda un bacio a un vecchio signore o a una vecchia signora a cui forse non sono mai stati in braccio perché sono chiusi là dentro da prima che loro nascessero. Quando si spegne la luce, tornano le immagini della vita, i volti, le nostalgie di capelli neri, di bagni di mare, di sentieri di montagna, di momenti di amore. A questo popolo tutti noi dobbiamo qualcosa. Perché, il loro lockdown è sempre totale. Gli dobbiamo un pensiero, un fiore, un cioccolatino lasciato sulla porta della rsa perché il personale possa darne uno a ognuno. Perché sappiano che là fuori qualcuno li ama, tutti li amano, tutti fanno il tifo per loro. Tutti vorrebbero avere la chiave che apre la loro porta, il vaccino che gli restituisce sicurezza e un po’ di libertà. Tutti vorrebbero allungare la mano e spingere l’interruttore che accende per loro