Una donna su tre lascia lo sport per la famiglia. Ora Mamanet ribalta i ruoli: mamme in palestra e i partner le aiutano #atletaemamma

In Italia c’è unche divide donne e uomini: si consuma in modo nascosto, quasi impercettibile nei campi da calcio, tra le reti del tennis e della pallavolo, ma anche al chiuso delle palestre. Le donne, infatti, soprattutto quando diventanoo sono alle prese con altri carichi familiari,. Come fotografato nel 2015 dall’Istat, soltantonel nostro Paese pratica sport in maniera saltuaria e soltanto ildel totale dei tesserati Coni è(dai dati 2017 dell’Osservatorio). Ma perché i due generi non riescono ad avere pari opportunità nemmeno quando indossano maglietta e calzoncini di una divisa sportiva? La recente ricerca “- Oltrepassare le barriere dello sport di base per le donne”, condotta dall’, promossa dacon annesso progetto, prende in mano questi dati e risponde: è stereotipia. Il motivo infatti è proprio il genere. Come la responsabile del progetto Jump the gap,di Aics spiega a: “Il problema è che ancora oggi la donna è vista come la. Compagni, mariti, figli non fanno abbastanza per: dovrebbero andarle incontro per svolgere le, prendersi cura dellae della, ma non lo fanno perché ritengono di non essere loro la soluzione o non si sentono chiamati in causa. Dall’altro lato, è la donna stessa a”.Dalla ricerca emerge infatti cheindica glitra i primi motivi per cui abbandonano lo sport (, invece, indica l’) e che per ildegli intervistati, la donna si realizza ancora oggi soprattutto nella. “Una versione, espressa dalla donna stessa, che risulta: se a rispondere sono gli, infatti, la percentuale di chi vede nella famiglia un ostacolo per le donne scende al. Segno che i giovani - spiega Gherardini - sono meno pervasi dallo stereotipo che vuole la donna unica responsabile della famiglia e che quindi sono i, almeno di quello”.La “questione femminile” nello sport però è un problema avvertito soltanto daldei. “Dai testi analizzati - rimarcano i ricercatori dell’Università degli Studi di Padova – emergerispetto a ciò che sarebbe necessario fare”. La maggior parte degli intervistati, infatti, ammette che le differenze di genere nello sport ci sono, ma lascia alle istituzioni idee e soluzioni. Per questo, i, con il sostegno economico di- azienda pubblica italiana che si occupa dello sviluppo dello sport nel paese - hanno progettato una serie di azioni a breve e lungo termine persul campo. Un “impegno all’azione” diviso in due piani: “Da una parte dobbiamo, del nucleo familiare e costruire unadove al centro ci sia il, creando spazi ed eventi dove soddisfare le esigenze di tutti. Dall’altro vogliamodelle donne nel fare sport, prevedendo, le cui mamme fanno sport eche accompagnano gli atleti agli eventi sportivi nazionali organizzati dagli enti promotori”. Ma anche:riguardo al mondo femminile nello sport, portare avanti una capillare campagna di comunicazione sui territori “che metta in luce le donne che fanno sport e i servizi che le associazioni e società sportive locali possono” e programmare la ‘’ a misura di donna, con la possibilità di“Non è semplice per unacontinuare a praticare sport, perché la famiglia è sempre tutta sulla nostre spalle. Siamo noi donne le prime adella cura familiare, perché la sentiamo come una responsabilità”. A parlare è, responsabile nazionale di, sportiva e mamma, che nella sua vita è sempre riuscita a portare avanti impegni familiari e lavorativi, insieme alla passione per lo sport. “Io lavoro nello sport, per me è più semplice, ma ci sono stati periodi in cui l’ho abbandonato perché credevo di non farcela. E invece: a combattere lo stress, a ritrovare una sorellanza che spesso ci manca, a trasmettere ai nostri figli i giusti valori e a essere più positive anche tra le mura domestiche” Tennis, mountain bike, calcio a cinque, basket: Monica – fin da ragazza – ha (quasi) sempre trovato il tempo, ma “da quando ho scoperto Mamanet ho visto la differenza”. Grazie al sostegno di Aics, nel 2015 quest’organizzazione sociale ha, una disciplina che fonderiservata alle“Mamanet, va incontro alle loro esigenze e per questo riesce ad”, sostiene Monica. In Italia, il cachibol è infatti diffuso inche lo praticano: il 16 e il 17 ottobre a Forlì è in programma il. “Ci ritagliamo due ore per due giorni a settimana”, dice Monica, “Uno spazio personale che diventa anche il modo per, dato che a quel punto è la famiglia, specialmente i”. Mamanet sostiene la passione dello sport delle donne, andando incontro alle loro esigenze: “Durante le partite o gli allenamenti, ad esempio, sono previste delleda tavolo, spazi dove fare io addirittura delle vere e proprie. Nella squadra ci aiutiamo, siamo unite e per questo anche i problemi quotidiani diventano più leggeri.La nostraad esempio ci sprona a partecipare sempre agli allenamenti, anche. Capita di pensare di non farcela, ma lo sport, ripeto, aiuta a fare tutto meglio. Le donne che praticano il cachibol dicono spesso di '': una mamma che non perde questa ingenuità e non rinuncia al divertimento, come fa ad essere peggiore?”

Fin qui abbiamo parlato delle difficoltà delle madri di famiglia nel praticare sport a livello amatoriale o dilettantistico. Fra le atlete "professioniste" la vita non è più agevole. La scorsa primavera fece scalpore il caso di Laura Lugli, pallavolista licenziata dal Pordenoine volley dopo aver annunciato di essere rimasta incinta. La società non si limitò a risolvere il rapporto, ma avanzò una richiesta di danni per una sorta di "inadempimento contrattuale": se è riconducibile a questo, la decisione di dare alla luce un figlio... (leggi l'articolo).

Muovendo dal caso Lugli, Luce! ha effettuato un'approfondita inchiesta sul fenomeno, Scoprendo un caso inverso, quello di Alice Pignagnoli, portiera di calcio cui venne rinnovato il contratto durante la gravidanza ( leggi l'articolo ) e lanciando l'hastag #atletaemamma battendosi perché sia sempre più utilizzata l'indennità prevista da recenti normative destinata alle donne che praticano attività sportive ed impossibilitate a praticarle durante la gravidanza e nel periodo successivo al puerperio ( leggi l'articolo