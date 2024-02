Una favola a colori: la storia di Tommaso da Milano a Pietrasanta per inseguire il sogno di diventare un artista

Una passione innata

Delitti in Paradiso", "Un giallo alla televisione" si ritrova tutta l'ironia, l'allegria, l'essere solare di Tommy.

. Una frase che calza a pennello al momento che stiamo vivendo, in cui stiamo pian piano riscoprendo la bellezza dello stare fuori, all'aria aperta, magari in compagnia, a divertirsi. Ma non si tratta di un'affermazione di circostanza, bensì delche si inaugura oggi al, in provincia di Lucca. In un luogo d'eccezione, che in precedenza era un negozio di modernariato e oggi è una sorta di Wonder Camera, una camera delle meraviglie, fino al 1° luglio saranno esposte le tele di un'artista altrettanto eccezionale,. Sua mamma, quando ha visto il titolo dell'opera scelta per la locandina, non ha potuto evitare di sorridere e pensare: "Non solo tu quando esci ti diverti". Sicuramente però, quel senso di liberazione che tutti stiamo provando per il nostro pittore ha un valore molto maggiore. Tommaso ha, è nato a Milano, e ormai da qualche anno è diventato versiliese d’adozione. Autistico, la diagnosi è arrivata da bambino, quando ancora le parole non riuscivano ad uscire il suo modo di esprimersi preferito era l'arte. Sulle pagine social (cercate) dove pubblica le sue opere, ci sono due definizioni: "Sono un artista e sono", scrive su Facebook e "Quando dipinge" su Instagram. Perché per Tommaso, l'arte, è molto più che un passatempo: è la linfa vitale, è il dare forma alle emozioni e alle sensazioni che prova. È, in sostanza, il suo modo di concepire il mondo e di esprimersi in esso., ha sempre amato l'arte, fin da piccolissimo. "Anche a me piace molto - racconta mamma Sandra - La prima volta che Tommaso ha visitato la". Se era in programma una visita dal dottore, poi, come premio, i genitori lo portavano a San Lorenzo, nella nota Basilica di Milano. Insomma grazie all'che lo ha spinto sin dalla tenera età ad ammirare chiese e basiliche, frequentare musei e gallerie d’arte, Tommy ha sviluppato una vera e propria ossessione per la bellezza, un'acuta sensibilità che l'ha portato a desiderare di sperimentare e applicarsi lui stesso in campo artistico. Un percorso iniziato molto tempo fa, con l'insieme a una nota illustratrice, e poi, una volta cresciuto, con la richiesta di poter frequentare. La casa della nonna a, dove la famiglia trascorreva le vacanze, è diventata perciò il naturale approdo. "Abbiamo fatto questo passo, che probabilmente avremmo fatto un po' di anni dopo. Abbiamo deciso di venire a vivere qui perché a Milano non c'era questa tradizione di accoglienza dei ragazzi con problemi nei licei artistici, mentre qui a Pietrasanta c'è sempre stata", spiega la madre. A 14 anni Tommaso ha iniziato perciò a frequentare l’, che gli ha permesso di maturare anche professionalmente e di iniziare un percorso d’arte secondo le sue convinzioni e necessità. Poi, questo inverno, i genitori hanno deciso di iscriverlo al. Il 23enne infatti disegna e dipinge autonomamente, ma ha dei problemi nella motricità fine; per questo, alcuni gesti, anche banali come pulire i pennelli o le superfici, gli risultano più difficili. Grazie al progetto, però, ora può contare sul supporto e la compagnia di alcuni ragazzi: la prima è stata una sua. Non essere più da solo, essere anche coccolato mentre svolge il suo lavoro, lo rende felice. È sbocciato. E se gli chiediamonon ha dubbi. L'artista. "Credo che sia un suo diritto come quello di qualunque ragazzo - afferma Sandra - Sono dell'idea che, quando e dove possibile, la realizzazione di questi ragazzi debba essere entrare a far parte del mondo di tutti, non di un piccolo mondo a parte. Quindi in questo modo lui ha la possibilità di provare". Tommaso sta provando a farsi strada e in questo suo sogno crede e lo supporta anche la società, che ha come scopo sociale quello di inserire i ragazzi autistici nel mondo del lavoro.Tommy. Ma mentre lo fa, se qualcuno è con lui, racconta quello che sta succedendo, esprime quello che prova anche a voce, oltre che con i pennelli. Acquerelli, acrilici, tele, tessuti e altri materiali. Nulla è escluso nel suo modo di dar vita al proprio estro personale. "Per me dipingere". La sua fiaba, fatta di colori, di sensazioni riportate su quel bianco della tela che diventa un racconto. Nel suo lavoro c'è la, che sta accadendo davanti ai suoi occhi e viene tradotto in un linguaggio astratto, colorato e di forte impatto emotivo. Segni forti, veloci e decisi, che si ripetono e spingono lo spettatore ad usare la propria immaginazione in maniera libera e autonoma. Guardando i suoi quadri è facile riconoscevi siadell'artista, interpretati in maniera non convenzionale. Osservandoli in sequenza si nota anche una certa: gli ultimi sono molto più colorati, luminosi. Questa stagione, tra primavera ed estate, che è l'apice della luce, la ritroviamo proprio nel dipinto che è stato scelto come locandina della mostra.Ma Tommaso da dove prende l'? Da ciò che lo circonda, dagli eventi che accadono intorno a lui, dalla. I tramonti, il mare, i giardini, gli alberi. A Pietrasanta la bellezza dell'ambiente non può non ispirare chi si nutre d'arte. Ma non solo. Il nostro artista è un accanito fan dei: da piccolo ha iniziato con Geronimo Stilton, poi, una volta cresciuto si è appassionato alle serie di Agatha Christie, Poirot, La signora in giallo, L'ispettore Barnaby. Si tratta diin cui vengono messe in scena delle cose terribili ma che hanno tutte una loro compostezza, sono leggere, in un certo senso anche eleganti. "Io credo che questa cosa qui insegni a Tommaso ache prova, che lo scuotono, e a portarle in una dimensione di ironia e di leggerezza. Diciamo che è un po' un vizio di famiglia", aggiunge mamma Sandra. Fatti scomodi o drammatici narrati cone riportati in uno scenario immaginifico variopinto e stimolante. Nelle tele intitolate scherzosamente "Montalbano", "titoli che accompagnano i suoi lavori, didascalie di un album di panorami emotivi, permettono anche di riconoscere una certa continuità nella sua produzione e personale ricerca. Il vento, il mare, episodi di vita quotidiana. Ma ancheestemporanee: "Ha tatto una cosa tutta scura, nera, viola - racconta ancora la mamma - e l'ha chiamataL'ha dedicata ad una sua ex professoressa". "Oppure ancora, in un altro quadro con sfondo nero e un turbinio di colori sopra, il titolo è una cosa tipo: dà proprio l'idea di mille vestiti buttati all'aria e della vivacità estrema del suo amico", dice ridendo.le sue opere saranno esposte nella sua prima mostra in assoluto. Un primo passo verso la realizzazione di quel sogno che, come si vede nei suoi occhi e nei suoi dipinti, è pieno di