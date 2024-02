Una lettera di 200 donne contro gli abusi online e la promessa delle big tech di contrastarli

Mettete insieme, che provengono dai settori più disparati, da ex capi di stato a leader globali, da donne dello spettacolo, a sportive ad attiviste. Fornite loro carta e penna e un tema su cui scrivere, un tema che le tocca da vicino, che le accomuna tutte, al di là dei confini. Come, ad esempio,. Il risultato è una lettera aperta che affronta questa gravissima emergenza e che arriva dritta dritta sulle 'scrivanie' delle piattaforme social e web,. Tra le firmatarie ci sono la politica britannica, la vedova di Nelson Mandelae l’ex-premier australiana, l'ex presidente del Cile, ma anche celebrità dello spettacolo, tra cui, e perfino dello sport, come la campionessa di tennis. "Internet è la piazza del ventunesimo secolo - scrivono - È qui che si svolge il dibattito, si costruiscono comunità, si vendono prodotti e si costruisce una reputazione. Ma per troppe donne, queste. Questa è una minaccia per il progresso sulla". Il testo esorta i Ceo Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, Shou Zi Chew e Sundar Pichai a rendere la sicurezza delle donne online una priorità.Nel mondo ilha subito abusi in rete, e la percentuale sale al, secondo The Economist, per quanto riguarda la, cioè tra le ragazze più giovani e più connesse. Ci sono poi le donne di colore e quelle appartenenti alla comunità LGBTQ+, per le quali l'abuso è spesso peggiore. E le conseguenze possono essere devastanti, causando danni mentali e, sempre più spesso, fisici, come purtroppo ci mostra la cronaca. "Un grande numero di questi ha luogo sui social media, e la portata del fenomeno- proseguono le 200 attiviste nella lettera - Le vostre scelte influenzano il modo in cui miliardi di persone vivono online. Con le vostre straordinarie risorse finanziarie e tecnologiche, avetedi assicurare che le vostre piattaforme prevengano, non alimentano, questi abusi". Il documento è stato pubblicato dallae, contemporaneamente, i quattro giganti del web hanno risposto promettendo di impegnarsi a rivedere i loro sistemi di moderazione e segnalazione online per affrontare questo grave problema sulle loro piattaforme. Un impegno preso durante il, convocato dalle Nazioni Unite a Parigi, e guidato proprio dall'associazione che ha ricevuto e pubblicato la missiva, co-fondata da uno dei padri di Internet, Tim Berners Lee. Le quattro aziende tecnologiche si sono impegnate a contrastare l'emergenza degli abusi online concentrandosi su due aree di interesse:delle donnee lachiari e affidabili. "Con le loro risorse e la loro portata, queste società hanno il potere di frenare questi abusi e migliorare le esperienze online di centinaia di milioni di donne e ragazze - spiega Azmina Dhrodia, Senior Policy Manager della Web Foundation - Ora hanno la possibilità di lavorare con i principali esperti di diversi settori perche possono portare ad un vero cambiamento. Gli impegni che hanno preso oggi dovrebbero essere celebrati comper affrontare gli abusi contro le donne come priorità assoluta". "Non vediamo l'ora di lavorare con altri leader e aziende tecnologiche per renderenel mondo", commenta Antigone Davis, Global Head of Safety di Facebook.