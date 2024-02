Una studentessa musulmana sfida gli estremisti indù che vietano l'hijab nei college indiani

Ildella protesta di, 19 anni, che resiste coraggiosamente a un gruppo difuori dal suo, nello stato indiano meridionale di Karnataka, è subito diventato virale. Tanto da venire ripreso anche dai media internazionali. Il suo è diventato il volto della resistenza contro ilnei college, l'immagine di questa giovane donna, che sfida a viso aperto un drappello di uomini per difendere la propria fede, è rimbalzata sui siti di mezzo mondo. "Voglio anche dire a tutte le ragazze là fuori:, non abbiate mai paura".

Le 'gesta' della 19enne arrivano nel bel mezzo di un mese turbolento per lo Stato, dove molti college gestiti dal governo sono diventati veri '' dopo che è stato imposto un codice di abbigliamento uniforme all'interno delle classi. Un'imposizione che ha scatenato le accuse da parte delle donne di fede islamica, che hanno denunciato di essere state espressamente prese di mira per aver indossato l'hijab. Nell'ultimo mese, poi, molte, come Muskan Khan, si sono sedute, protestando per il loro diritto all'istruzione indossando il loro velo. "Sono stata fermata fuori dal cancello del mio college da un gruppo di uomini indù che mi ha chiesto di togliermi ilimmediatamente. 'Nikal burqa (togliti il burqa)', mi hanno detto in modo molto maleducato. Questo mi ha fatto ribollire di rabbia", racconta la giovane.Nel video si vede la studentessa che affronta la folla di estremisti, cantando a gran voce, in arabo, "" (Dio è il più grande). "In quel momento – raconta – quando ho pronunciato il nome di Allah ad alta voce, mi ha dato così tanta forza che tutto il mondo lo ha sentito. In futuro punto a diventare, ma per ora voglio solo portare a termine la mia istruzione". Per rappresaglia allora, intere folle di indù si sono radunate fuori dai college per attaccare le ragazze musulmane, arrivando persino a violentie ad issare la bandiera color zafferano simbolo della supremazia indù. Per placare la crisi lo Stato ha quindi deciso di, ed è stato anche imposto il divieto di radunarsi in pubblico – popolarmente noto come "Sezione 144" – entro un raggio di 200 metri dagli istituti scolastici fino al 22 febbraio.Nell'India a maggioranza indù è comune per i musulmani, che costituiscono il(che in totale conta 1,3 miliardi di persone), indossare indumenti legati alla loro fede. In tutto il mondo, l'hijab è stato oggetto di, come in, dove alcune leggi proibiscono di indossare l'hijab in vari contesti e ha scatenato numerose polemiche , o in, dove una proposta di vietare del velo ha innescato la paura di ulteriori persecuzioni musulmane. L'India, infatti, conta al suo interno la terza più numerosa popolazione musulmana al mondo –oltre–, superata solo dai paesi a maggioranza musulmana, ovvero Indonesia e Pakistan. Il governo del Karnataka è gestito dalindù del primo ministro Narendra Modi, il Bharatiya Janata Party, e il loro risentimento per l'hijab è in linea con le loro crescenti politiche che privano i musulmani dei diritti, alimentanoe incoraggiano gli estremisti a discriminare le minoranze religiose.