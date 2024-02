Via libera alle unioni civili: Tokyo studia la legge per i matrimoni tra persone dello stesso sesso

L'apertura alle unioni civili

Ridurre i disagi per la comunità Lgbtq

Il governo metropolitano dista vagliando ildelle coppie omosessuali, che con ogni probabilità saranno. Se non è una svolta epocale, poco ci manca, in un continente, l’ Asia, in cui la sola nazione ad aver legalizzato le nozze tra persone dello stesso sesso è stata Taiwan 2019. La notizia è stata resa nota dalle stesse autorità comunali della capitale, tramite la presentazione di un emendamento che si basa su un'ordinanza già esistente, pronto ad essere sottoposto all'assemblea il prossimo mese.La città di Tokyo sarà cosìdel Paese a introdurre una forma didopo quelle di Aomori, Osaka e Fukuoka, tra le altre. Nonostante infatti lareciti (articolo 24) che “il matrimonio si basa esclusivamente sul comune consenso dei partner dei due sessi e che lo stesso è fondato sulla reciproca cooperazione di marito e moglie, che vantano tra loro pari diritti", e, diverse municipalità locali rilasciano certificati legalmente non vincolanti, che riconoscono di fatto le coppie appartenenti a minoranze sessuali., e dunque saranno inclusi anche i cittadini stranieri che soddisfano i requisiti. In questo modo il governo metropolitano consentirà alle coppie dello stesso sesso di richiedere un alloggio municipale o di poter fornire il consenso agli istituti medici per l'intervento chirurgico sul loro partner, e i candidati con bambini avranno anche la possibilità di includere i nomi dei loro figli sui certificati.L’intenzione della municipalità della capitale è quella di "tra i residenti di Tokyo sulla diversità sessuale enella vita quotidiana che circondano le minoranze sessuali, al fine di creare condizioni di vita per loro più piacevoli". Va detto che dalla decisione, già annunciata a fine 2021,automaticamentelegali offerti agli eterosessuali che convolano a nozze. Ma la svolta di Tokio assume comunque un grandissimo, essendo, tra le altre cose, il Giappone, il solo Paese tra quelli del G7 a non riconoscere le unioni legali per le coppie omosessuali. E questo nonostante un sondaggio del 2015 abbia dimostrato che la maggioranza dei giapponesi sia a favore della legalizzazione del matrimonio egualitario. Rimane il problema dell’articolo 24 della Costituzione, che andrebbe cambiato per allargarlo anche alle coppie dello stesso sesso.