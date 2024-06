Vietato tenere i cani alle catene

Subito un'ordinanza regionale estiva che introduca il divieto di tenere i cani legati a catena così da evitare che, con l'arrivo del caldo e l'aumento del pericolo incendi, questi animali corrano il rischio di morire tra atroci sofferenze perché non possono sfuggire al fuoco o alla calura estrema. La chiedono Green Impact, Fondazione Cave canem e Animal law Italia, che aderiscono alla coalizione #Liberidallecatene , che hanno inviato una lettera ai presidenti di otto Regioni e di 1 Provincia autonoma che non hanno norme o le hanno inefficienti sui cani a catena.

Liguria, Sardegna e Sicilia sono le regioni uniche che non hanno una normativa di divieto di detenzione di cani a catena mentre Val d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Bolzano, Molise, Basilicata, Calabria hanno una normativa totalmente inefficace che mette a rischio i cani, affermano le associazioni. “Tale ordinanza - spiega la Coalizione in una nota - assicurerebbe il pieno rispetto della normativa penale di tutela degli animali, nonché della Costituzione, che include la protezione degli animali tra i principi fondamentali ai sensi dell'art. 9, così come recentemente modificato”.