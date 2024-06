Violenza domestica in aumento in Australia

Circa 60 dirigenti di grandi aziende si sono riuniti da oggi a Sydney per discutere il ruolo del business nel ridurre gli abusi domestici, mentre i dati indicano che la violenza domestica in Australia si fa più grave e anche più evidente. Tra le aziende rappresentate, la catena di grandi magazzini Woolworth, le aziende di telecomunicazione Telstra e Optus e le aziende fornitrici di elettricità e gas Origin e Agl, oltre alla Camera di Commercio e Industria, il Property Council of Australia e le maggiori banche, società di assicurazione e fondi di pensionamento.

La tavola rotonda discute come le grandi aziende possono prevenire la violenza promuovendo la parità di genere sui luoghi di lavoro e identificando i responsabili. Viene inoltre esaminata l'efficacia dei diritti di congedo per vittime. La commissaria per la violenza domestica e sessuale Micaela Cronin nel suo intervento di apertura ha affermato che le aziende hanno un ruolo importante da svolgere nel sostenere le persone che hanno subito abusi.

"I governi e le comunità attraverso il paese hanno riconosciuto che la violenza contro le donne ha raggiunto un punto di crisi in Australia – ha detto – Tutti noi, ma specialmente le maggiori compagnie, hanno un ruolo da svolgere nel mettere fine alla violenza domestica e sessuale. Oggi è un giorno importante nel raccogliere dirigenti delle maggiori compagnie, in modo che possano apprendere direttamente cosa è necessario per identificare, ridurre e quindi mettere fine alla violenza contro donne e bambini”.