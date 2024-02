Vittoria e Matteo, da coppia acqua e sapone a sexworker: quando il sesso diventa un lavoro

Chi sono Vittoria e Matteo (Noemi e Teo)

Lei si chiama. Avevano un lavoro che a stento gli permetteva di arrivare alla fine del mese, almeno fino a due anni fa. Da qui l’idea di reinventarsi come. Ora sono delle vere e proprie, dove hanno spopolato coi loro video hard . La giovanissima coppia di Varese da migliaia e migliaia di followers ha detto addio al posto fisso, ma anche al problema dei soldi: guadagnano migliaia di euro al meseFaccia pulita, giovanissimi, perfetti per essere la classica coppia di fidanzati della porta accanto. Si chiamano, ma chi bazzica sui social in cerca di filmati a luci rosse, sanno che il loro nome d’arte con cui rintracciarli è ‘’. A vederli per strada si confondono tra la folla, tra le tante coppie di innamorati che girano per Varese mano nella mano, che passeggiano abbracciati, si fermano su una panchina o vanno insieme a mangiare un gelato. In realtà da qualche tempo più di qualcuno fa caso a loro, li riconosce e li ferma. E questo perché, anche complice le varie trasmissioni televisive che li hanno avuti ospiti, sono diventati delle vere e proprie star.Ma facciamo un passo indietro. Prima di capire chi sono ora, bisogna conoscere la loro ‘vita precedente’, alle prese coi problemi che affliggono le nuove generazioni, ossia precarietà, difficoltà di trovare un impiego, e quando un impiego c’è, alquanto bassa è la busta paga. Di ogni giovane coppia avevano i sogni, come un’auto nuova, comprata a rate. Poi però ecco piombare come una tegola sulle loro teste il lockdown , ed ecco che i problemi, già grossi, invece di diminuire si accentuano. Vittoria si ritrova senza lavoro con una macchina ancora tutta da pagare. E Matteo la ritrova un giorno mentre piange disperata a bordo del letto. Già, il letto… è da qui che gli balena in testa una bella idea. Va da lei a consolarla e intanto si conta i soldi in tasca: ne ha pochi, sempre troppo pochi per far quadrare i conti. Matteo rispetto alla sua Vittoria è stato più fortunato, anche durante la pandemia da Covid un impiego è riuscito a conservarlo. Fa il commesso in un supermercato. Ma per quanto si impegni e per quanto lavori, le spese sono sempre troppe a cui far fronte: le rate della macchina, l’affitto, la spesa. Nonostante si alzi alle cinque di mattina, il futuro è sempre più lontano e il presente sempre più difficile.Poi una sera accende il computer. Un’altra sera accende la telecamera. La sera dopo posta il video hard fatto con la sua Vittoria: “Abbiamo semplicemente ripreso la nostra intimità, nulla di strano o di insolito”. La cosa ‘strana’ e ‘insolita’ è aver permesso agli abbonati di OnlyFans di entrare virtualmente nella loro camera da letto e di assistere alle loro performance amorosa. Un’idea nata per gioco, assicurano: “Poi però abbiamo visto che il video piaceva, che le visualizzazioni crescevano…”. Ed ecco che quel gioco è diventato man mano qualcosa di più serio e organizzato. Hanno visto che il sito permetteva loro di guadagnare attraverso abbonamenti. E così, Vittoria e Matteo a quel punto ci hanno creduto, perché la cosa funzionava, e parecchio. I guadagni aumentavano, mentre il tempo per lavorare al supermercato inevitabilmente diminuiva.Tutto quello che la giovane coppia di Varese faceva all’inizio solo di notte, veniva praticato sempre più spesso, e a tutte le ore del giorno. A quel punto le esigenze erano cambiate e i tempi non combaciavano più. Teo chiese prima un part-time, poi si licenziò definitivamente. Del resto la sua attività a tempo pieno lo gratificava in pieno, da tutti i punti di vista, anche economicamente. Niente più levatacce la mattina, al massimo le ore piccole la sera. Nelle loro tasche i soldi aumentavano e anche la popolarità: la coppia è oramai una star su OnlyFans.La voce si sparge, arrivano anche le interviste e le comparsate televisive. La passione aumenta, e anche i followers. Tanto che ora Vittoria e Matteo passano quasi più tempo sui social –- che in camera da letto.Postano i seguitissimi ‘reels’, ossia video molto brevi, e i loro fan li assillano di domande sulla loro alquanto proficua scelta di vita. Una tra le più gettonate è: “Quanto si guadagna facendo il vostro ‘lavoro’?” Risposta secca: dai 3mila, ai 10mila (o anche decine di migliaia) euro al mese. Considerata la cifra a tre zeri, in molti ci stanno facendo un pensierino. Ma a chi chiede loro consigli, Vittoria e Matteo avvertono: “Pensateci bene prima di lasciare il posto fisso. È un lavoro difficile e soprattutto volatile. Noi stessi non sappiamo quanto durerà".? Per ora non è nei nostri programmi”. Vittoria e Matteo ora portano a casa, ma all’estero hanno incontrato anche chi riesce a ricavare un milione di dollari al mese. Della serie: i soldi non fanno la felicità. Figuriamoci l’amore.