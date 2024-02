Washington, Mary McLeod Bethune prima donna nera ad avere una statua in Campidoglio

Chi era Mary McLeod Bethune

Da figlia di schiavi alla Casa Bianca

figlia di schiavi avrebbe creato un'università, fondato una potente organizzazione politica, consigliato presidenti e ispirato generazioni", ha detto il presidente ad interim della Bethune-Cookman Lawrence Drake II durante la cerimonia di inaugurazione, mercoledì 13 luglio. "Grazie alla sua visione piena di speranza, al suo duro lavoro, al suo spirito generoso e alla sua fede profonda, ha lasciato un segno duraturo e positivo nel nostro Paese e nel mondo". "Nessuno avrebbe potuto prevedere che questa

La curiosità: la scultura in marmo è stata realizzata a Pietrasanta

è laad avere una statua nella collezione della. Il monumento intitolato all'educatrice e attivista dei diritti civili è stato inaugurato al Campidoglio degli Stati Uniti il 13 luglio 2022, sostituendo quello del generale confederato Edmund Kirby Smith. La speaker della Camera, presente alla cerimonia, ha definito Bethune "" e ha detto che è "poetico" che la sua immagine sostituisca quella di "un generale confederato poco conosciuto", Edmund Kirby Smith, che fu tra gli ultimi ad arrendersi dopo la fine della Guerra Civile nel 1865. Durante l'inaugurazione, la deputata Frederica Wilson, ha descritto questo cambiamento come una " riscrittura della storia che vogliamo condividere con le nostre generazioni future. Stiamo sostituendo un residuo di odio e di divisione con ile dell'ispirazione". La statua di Bethune, descritta come "una grande fanatica della giustizia", è la prima testimonianza che va ad onorare una persona di colore nella collezione del Campidoglio, che comprende due effigi per ogni Stato.Nata il 10 luglio 1875, a Mayesville, Carolina del Sud, e unica di 17 figli a frequentare la scuola, Mary Jane si trasferì in Florida all'inizio del XX secolo. Nel 1904, Bethune utilizzò i suoi risparmi (1,50 dollari) per avviare la, con una classe inaugurale di cinque bambine di età inferiore ai 12 anni e suo figlio Albert. La scuola si è poi trasformata nellaa Daytona Beach. "Quando ai neri veniva", ha detto la deputata dem Kathy Castor. "Quando ai neri veniva negata l'assistenza medica, lei. Quando il mondo era alle prese con l'autoritarismo, lei ha contribuito a stabilire l'impegno fondamentale per iattraverso le Nazioni Unite". Fue fece parte del "Gabinetto nero" non ufficiale di Franklin D. Roosevelt, pur rimanendo nel collegio per afroamericani fino agli anni '40. Inoltre fondò ile fece parte di una delegazione statunitense che creò la Carta delle Nazioni Unite. Bethune è morta a Daytona Beach nel 1955, a 79 anni. Il Servizio Postale degli Stati Uniti ha emessonel 1985.In una dichiarazione rilasciata prima dell'evento, il senatore repubblicano Rick Scott ha descritto Bethune come una "grande cittadina della Florida che". Nel 2016 l'allora governatore della Florida ha approvato il voto con cui i legislatori statali hanno chiesto la sostituzione della scultura in bronzo dell'ex generale confederato Edmund Kirby Smith. "Oggi è un giorno per il quale tutti noi abbiamo lavorato per anni", ha dichiarato Scott. "Sono molto orgoglioso di dare il benvenuto alla statua nel Campidoglio della nostra nazione e spero che le famiglie americane imparino dallaper i decenni a venire". Il collega di partito Marco Rubio ha aggiunto che l'attivista "ha rifiutato di accettare che le sueai suoi sogni e al suo destino" e che "di fronte all'ignoranza, alla crudeltà e al pregiudizio degli altri, ha rifiutato di arrendersi all'amarezza, al cinismo o alla disperazione".La scultura in marmo bianco che svetta tra le statue del Campidoglio americano a omaggiare Mary McLeod Bethune, la prima afro americana a ricevere questo onore, è statadalla portoricana. Un'eccellenza, quella del marmo toscano, plasmata per dare forma ad'una pioniera dei diritti e icona della comunità nera americana, che viene finalmente collocata nei posti d'onore della capitale Washington. "È stato emozionante ricevere le prime immagini dell’arrivo in Campidoglio di questa monumentale spedizione – ha commentato nei giorni scorsi il– la nostra città e Daytona Beach, dove Mary McLeod Bethune aveva creato la prima scuola per studenti afroamericani, sono legate da profonda amicizia ed è bellissimo che proprio dai nostri laboratori e fonderie sia stato forgiato, per la Florida e l’intero popolo statunitense". A contribuire alla realizzazione della monumentale statua, in due versionic'erano gli