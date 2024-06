WEmbrace Game 2024: da Tamberi a Cortellesi, il video per lanciare la serata inclusiva

Il campione olimpico e fresco campione Europeo (riconfermato) nel salto in alto Gianmarco Tamberi, l’ex calciatore della Roma e della Nazionale Italiana (già protagonista nel corso dell’edizione 2023) Francesco Totti, l’attrice, comica e regista del film rivelazione dello scorso anno, ‘”C’è ancora domani” Paola Cortellesi, il cantautore Achille Lauro e Martín Castrogiovanni, ex rugbista che sarà in campo questa sera nella Capitale.

Basterebbero già i loro nomi, ma è dall’unione delle loro diverse voci che prende ancora più forza l’annuncio importante questi che hanno fatto: tornano gli WEmbrace Games 2024, impossibile mancare!

L’evento organizzato dall’Associazione art4sport ONLUS fondata nel 2009 da Beatrice “Bebe” Vio Grandis insieme ai genitori Teresa Grandis e Ruggero Vio, giunto alla dodicesima edizione, si svolgerà questa sera allo Stadio dei Marmi di Roma, a partire dalle 20: come da tradizione la rassegna porterà in scena una serie di sfide tra squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità, in un appuntamento dai connotati spettacolari e dalla forte ambizione inclusiva.

In un video diffuso sul suo profilo Instagram proprio dalla pluricampionessa paralimpica di scherma, sono presenti tutti questi campioni dello sport, dello spettacolo e della musica, per prestare la propria immagine, la propria voce e il proprio impegno alla rassegna e all’impegno che art4sport ogni giorno mette in campo.

A raccontare la serata ci saranno tre volti storici della kermesse e di Radio Deejay, Giorgio Maria Daviddi e Furio Corsetti del Trio Medusa e Danilo Da Fiumicino. Saranno presenti, sia in campo che fuori, diversi personaggi delle istituzioni, dello spettacolo e dello sport.

L’iniziativa ha come scopo una raccolta fondi in favore dell’associazione che supporta e promuove lo sport come terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei ragazzi portatori di protesi di arto. L’obiettivo di art4sport ONLUS è quello di studiare, realizzare e finanziare le costose protesi e le attrezzature necessarie per la pratica dello sport paralimpico.

La serata è aperta a tutti ed è possibile prenotare il proprio posto ed effettuare una donazione al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-wembrace-games-2024-881345396807