Wild Thang è il cane più brutto del mondo

Wild Thang è stato incoronato ‘cane più brutto del mondo’. Il pechinese di 8 anni è il vincitore del particolarissimo concorso annuale, il World's Ugliest Dog 2024, che da 50 anni si tiene durante la Sonoma-Marin Fair a Petaluma, in California, e “celebra le imperfezioni che rendono tutti i cani speciali e unici”, come si legge sul sito web.

Il vincitore del World's Ugliest Dog 2024

Wild Thang in braccio alla proprietaria (Sonoma-Marin Fair)

Il cagnolino, che ha ottenuto il triste primato di più brutto al mondo, viene da Coos Bay, in Oregon, e aveva già gareggiato cinque volte alla manifestazione, ma questa è la sua prima vittoria. Battuta la concorrenza, composta da altri sette contendenti, la maggior parte dei quali – ed è questo quello che conta – salvati da rifugi grazie alle famiglie che hanno deciso di adottarli.

L’aspetto peculiare di Wild Thang è dovuto ad una malattia che lo ha colpito a sole 10 settimane di vita, che gli ha bloccato la crescita dei denti – da cui la lingua penzolante –, e a un disturbo muscolare a duna zampa. Wild Thang e la sua proprietaria, Ann Lewis, riceveranno un assegno da 5.000 dollari e saranno ospiti al programma The Today Show della Nbc.

Promuovere l’adozione di tutti gli animali

Il secondo classificato, Rome (EPA)

Il concorso annuale punta a evidenziate l’importanza di adottare tutti gli animali: gli organizzatori spiegano che non si tratta di prendere in giro i cani “brutti”, ma di “divertirsi con alcuni esemplari straordinari e mostrare al mondo che questi cani sono davvero belli!”.

Grazie al voto online, inoltre, i fan hanno potuto scegliere un cane speciale a cui assegnare il People's Choice Award, che è andato a Rome, il secondo classificato dalla giuria. Si tratta di un carlino di 14 anni su sedia a rotelle, alla prima partecipazione al concorso, che riceverà un premio di 3.000 dollari. “Mi piace che [il concorso] rappresenti i cani imperfetti, perfettamente imperfetti”, ha detto Michelle Grady, proprietaria di Rome.

Un'altra concorrente esordiente, una cagnolina di 14 anni dal manto bianco e di razza mista di nome Daisy May, si è aggiudicata il terzo gradino del podio e riceverà 2.000 dollari. È stata salvata dalla strada all'età di due anni. Ha perso il pelo, i denti e la vista. La sua padrona, Elizabeth Whitehouse, non è riuscita a nascondere la sorpresa: "Pensavo che sarebbe stata la più bella tra i cani brutti, ma a quanto pare le altre persone non vedono in lei la bellezza che vedo io", ha detto.