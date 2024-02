Bebe Vio: "Ursula, sei grande!. La prossima volta una carbonara tranquilli a Trastevere"

Pancalli: "Riconoscimento personale e per lo sport paralimpico"

". Cosìin un post su Instagram, a commento di un selfie scattato insieme alla presidente della commissione europea, Ursula Von der Leyen, che l’ha invitata alla plenaria del Parlamento europeo nella mattinata del 15 settembre. Dal post emergono i temi al centro dell’incontro che Bebe ha avuto nella serata precedente con von der Leyen. "'Il presidente Ursula von der Leyen vorrebbe cenare con te!’ È stato un onore - spiega la campionessa paralimpica - poterci confrontare ieri col presidente della Commissione Europea su temi per noi molto importanti come laattraverso lo".Inoltre, aggiunge Vio, "abbiamo anche parlato del progettoLo lanceremo con una conferenza stampa a Milano il 16 settembre ndr) e del filmche a lei è piaciuto moltissimo.Proprio per questo la Commissione europea ha chiesto a Netflix di lasciarlo visibile gratuitamente su Youtube ancora per qualche giorno (fino al 21/09) cosicché chiunque possa goderselo. Stamattina abbiamo presenziato al suo discorso sullo Stato dell’Unione in Parlamento e quando mi ha presentata e tutti applaudivano mi volevo sotterrare..." () . "La prossima volta però - scherza la campionessa paralimpica riferendosi alla presidente della commissione europea - facciamo da me e ci facciamo"."Bebe Vio ha vissuto unacome sono forse tutte le sue giornate, il riconoscimento che le è stato tributato oggi all’Europarlamento èper quello che rappresenta, la sua storia e la sua energia, ma anche un riconoscimento per”. Lo ha detto Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico all’Adnkronos in seguito all'invito della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen alla schermitrice paralimpica oro a Rio2016 e a Tokyio202o