Giovanni Achenza, bronzo a cinquant'anni nel triathlon, grazie alle ruote di Alex Zanardi. "E ora punto a Parigi 2024"

Ancora una medaglia dal triathlon, ancora una medaglia, in carriera, per, sardo di Ozieri che, dopo il bronzo conquistato cinque anni fa a Rio, ai Giochi di Tokyo, porta a casa il bronzo nella PTWC maschile. L'atleta sardo ha terminato le tre prove con il tempo complessivo di, giungendo alle spalle del trionfatore della gara, l', e all'che lo ha superato nell'ultima prova di wheelchair, che Achenza aveva iniziato con 32 secondi di vantaggio. La gara si è conclusa circa alle 1 ora italiana. Tanta la soddisfazione, a fine gare, per l'azzurro: "Una, perché sono uscito molto bene dall'acqua, cercando di stare molto attento alla scia di Beveridge. Essere uscito così bene dalla prova di nuoto mi ha dato tranquillità". "Nell'handbike ho visto che Plat tardava a riprendermi e mi sono detto che forse era la giornata giusta - spiega - ho continuato afino al massimo. Il primo giro in wheelchair è andato bene, poi non so nemmeno io perchè mi si èe a quel punto non avevo più grip e non riuscivo più a far scorrere la carrozzina". "Il mio team, però, mi ha gridato che ero molto lontano da Schipper e così ho continuato finché ho potuto - prosegue -, a dire la verità, ma è arrivato questo terzo incomodo, l'austriaco, che è giovanissimo e proviene dalla wheelchair" Achenza aveva curato in particolare la prova di nuoto allenandosi al mattino a Tokyo dopo l'addestramento fatto in vasca riscaldata a Livigno, per abituarsi alle temperature giapponesi. ("Grazie alla Federtriathlon, che mi ha accompagnato in questi cinque anni e con cui abbiamo fatto un gran lavoro - osserva - spero di farne altrettanto fino a Parigi". "Un grazie, poi, ad, perchè oggie questo mi ha dato una grande spinta per arrivare al podio". Nella stessa gara, nono posto percon il tempo di 1:09.16. Buccolero corre prorpio con ilObiettivo3 (Nella PTWC femminile, ottava posizione per, che realizza il crono di 1:19.06. L'oro in una gara massacrante è andato alla statunitense- La vincirice ha infatti impiegato 1:06.25, mentre la medaglia dì argento, l'australianaha chiuso in 1:06.26. Bronzo alla spagnola(1:14.59), raggiante all'arrivo,Giovanni Achenza, medaglia di bronzo ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 nel triathlon PTWC, è nato a Ozieri (Sassari) il 31 luglio del 1971 e gareggia per il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre. Esordio in Nazionale nel 2013, vanta nel suo curriculum sportivo undi Losanna del 2019. “Lo sport è stato cruciale dopo l’infortunio, perché mi ha dato tanti obiettivi e mi ha fornito elementi per la rinascita”, racconta Achenza, che al paratriathlon si avvicina dopo una delusione sportiva: “Mancai la qualificazione ai Giochi di Londra del 2012 e così decisi di impegnarmi in questo sport”. Quello che soffre di più è la fatica sull’ultima salita con la. L’atleta che lo ispira maggiormente è anche il suo avversario diretto e vincitore di oggi,“Ma anche il mio ex compagno nel ciclismo”. Proprio a lui Giovanni ha dedicato la sua medaglia ai Giochi di Tokyo. “La moglie di Alex mi ha messo a disposizione le sue ruote per la carrozzina olimpica”. Terminata la carriera sportiva, Achenza si vede come nonno: “Rientrerò nel mio paese natio e mi cercherò un altro hobby”.