Il padre viene catturato dai russi: l'ucraina Anastasiia Laletina si ritira dalle Paralimpiadi

non sono mai stati così tanto legati, forse, come in questa edizione dei Giochi Paralimpici. Gli effetti della guerra in Ucraina , infatti, sono arrivati fino ae si ripercuotono soprattutto sugli atleti. Sedalle competizioni, come deciso dal Comitato Paralimpico internazionale, chi gareggia, come la nazionale Ucraina, lo fa con il cuore pesante e la mente rivolta al proprio Paese che sta subendo l'invasione delle truppe di Mosca. Ma c'è chi, questa pressione, la subisce più di altri: la, infatti, martedì 8 marzodalla sua gara dopo aver appreso che, secondo quanto diffuso dai rapporti ufficiali."Suo padre è uned (è stato fatto) prigioniero dai soldati russi. Lo hanno– ha detto la portavoce della squadra a Beijing Natalia Harach –. Era moltoe non ha potuto prendere parte alla gara". Difficile spiegare e comprendere le tante emozioni e timori che stava vivendo in quel momento la Laletina: la scelta, di certo non facile, del ritiro dai Giochi come conseguenza delche sta vivendo la sua famiglia, la paura per le sorti del padre, la lontananza da casa. La 19enne ha abbandonato prima della partenza la gara di mezzofondo dopo aver ricevuto la notizia, ed è stata subito messa a riposo e supportata dal medico della squadra. Poi però, per rispetto della privacy di Anastasiia e della sua famiglia in queste ore delicatissime, non è stato reso noto altro del suo caso. La Harach però ha raccontato ai media internazionali che ad essere stato colpito da un grave evento in patria è anche un. Stessa sorte anche per il, medaglia dinella mezzofondo del biathlon proprio il giorno dopo aver appreso che i russi avevano bombardato e distrutto la sua abitazione.Le Paralimpiadi di Pechino 2022, quindi, nonostante le attese e il sostegno dell’intero movimento internazionale, si fanno teatro di emozioni ed eventi ben lontani dallo. Dopo unache ha compromesso e eroso spazi di progressiva crescita degli sport paralimpici, oggi il mondo delle gare si deve misurare con unae imprevedibile. Gli atleti presenti stanno vivendo esperienze molto intense, legate non solo alle proprie prestazioni ma soprattutto all’aggravarsi della crisi internazionale e all’acuirsi dell’offensiva russa. A sentirne gli effetti sono ovviamente soprattutto gli, che affrontano giornate difficili, complicate dalla distanza e legate alle notizie che giungono loro dall’Ucraina. Nonostante ciò, è assolutamente ammirevole la forza d'animo che stanno mettendo in campo, sulle piste, che li ha portato ben(di cui sei d'oro), tanto che la nazionale giallo azzurra è momentaneamente al terzo posto nel medagliere. La storia del Team Ucraino alle Paralimpiadi sarà ricordata indubbiamente come la vittoria più sofferta e più bella dello sport mondiale degli ultimi anni, perché arrivata in un momento tra i più difficili della loro vita.