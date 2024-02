Missione tra le nevi: la squadra azzurra per le Paralimpiadi di Beijing 2022. Pancalli: "Ottimisti e fiduciosi"

Sono stati sette mesi pazzeschi per, ma non è ancora finita. Dalle Olimpiadi di Tokyo con Jacobs e Tamberi a guidare una carica che ha portato quaranta medaglie nelle valigie azzurre (dieci d’oro), per proseguire con le paralimpiadi che ne hanno fruttate addirittura 69, e poi alle Olimpiadi invernali di Pechino chiuse con 17 viaggi sul podio da parte degli atleti italiani, ogni volta c'era un buon motivo per esultare anche da casa. E le, che iniziano il 4 marzo? Perché il rischio è quello di abituarsi troppo bene, con questi numeri grandi, tondi, che riescono a riempire la bocca e l’umore. "Noi siamo", ha detto il presidente del comitato Paralimpico, aggiungendo poi da buon italiano: "La mia scaramanzia mi impedisce di fare qualsiasi forma di pronostico, ma sono certo che le nostre federazioni hanno lavorato al meglio".concreto, per un gruppo molto ringiovanito (l’età media è scesa da 33 a 31 anni), è almeno quello di(2 ori, 2 argenti e 1 bronzo): "Speriamo di migliorare quello. Poi quello che verrà sarà tutto utile per continuare l’opera di diffusione del movimento paralimpico".L’Italia sarà presente con 32 atleti in 4 discipline , con qualche punta di diamante. Da seguire in particolare il, 23enne trentino che in Corea vinse due ori, un argento e un bronzo in coppia con la guida Fabrizio Casal, ma sono sicuramente in corsa per il podio anchenello sci alpino (dove gareggeranno anche Davide Bendotti, Federico Pelizzari, Chiara Mazzel e Martina Vozza con le guide Andrea Ravelli, Fabrizio Casal e Ylenia Sabidussi), il toscanoche ci proverà nello snowboard (con Riccardo Cardani e Mirko Moro), e nello sci nordico, alla guida di una pattuglia che conta anche su Cristian Toninelli e Michele Biglione.E poi ci sono(Alessandro Andreoni, Gabriele Araudo, Bruno Balossetti, Cristoph De Paoli, Alex Enederle, Stephan Kafmann, Julian Kasslatter, Gabriele Lanza, Nils Larch, Andrea Macrì, Roberto Radice, Matteo Remotti Marnini, Gianluigi Rosa, Santino Stillitano, Francesco Torella, Gian Luca Cavaliere, Stefan Kerschbaumer): sulla carta si corre per il, visto che Stati Uniti e Canada sembrano di un altro pianeta. Quattro anni fa gli azzurri arrivarono a un pelo dal bronzo, perdendo proprio nella finalina per il terzo o quarto posto. Anche stavolta se la giocano, con un girone iniziale contro Slovacchia, Repubblica Ceca e Cina che sembra alla portata. Nell’anno in cui l’Italia ha saputo fare i miracoli negli sport di squadra, dai calciatori di Mancini alla staffetta di Tokyo , dalle Paralimpiadi estive fino al curling, centrare una medaglia con l’unica squadra azzurra presente sarebbe solo la conferma della