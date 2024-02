Paralimpiadi, doppio argento per l'Italia: Bertagnolli la conferma, incredibile De Silvestro

La conferma di Bertagnolli, con un pizzico di rammarico

L'impresa di René De Silvestro: "Sono migliorato tanto, mi ripaga dei sacrifici"

Sesta giornata di gare ai XIIIdi Pechino 2022: arrivano altredalla spedizione italiana, firmate da Giacomo Bertagnolli e da René De Silvestro.L'e la sua guidahanno conquistato l'argento nello Slalom Gigante vision impaired. La straordinaria coppia in queste Paralimpiadi aveva già ottenuto il secondo posto in Super G l'oro nella Super Combinata alpina . Tra le montagne cinesi della località di Yanqing i due italiani, al comando dopo la prima manche, sono stati preceduti sul finale di 1"68 dagli austriaci Johannes Aigner e Matteo Fleischmann. Bronzo agli slovacchi Miroslav Haraus e Maros Hudik.“Purtroppo– dichiara dopo la prova il 23enne trentino della Val di Fiemme –. Abbiamo disputato due belle manche ma loro sono stati più bravi, non si può sempre voler tutto, lo prenderemo come insegnamento per il futuro, vuol dire che qualcosa abbiamo sbagliato. È comunque una medaglia d’argento e non bisogna lamentarsi. Da qui bisogna ripartire per riprenderci l’oro.. Con Aigner sarà una battaglia dura da qui fino a Milano Cortina”. Bertagnolli, portabandiera a Beijing 2022, è stata la rivelazione alle Paralimpiadi del 2018, dove conquistò 4 medaglie di cui due ori, e puntava a ripetersi anche sulle nevi cinesi. Per questo, comunque soddisfatto per la prestazione di oggi, non perde la concentrazione in vista dell'ultima gara: "Le gare si vincono se tiri fino in fondo: ora testa allo Slalom, dove vogliamo fare bene".Se la medaglia di Bertagnolli e Ravelli rappresenta un po' una conferma dei grandi campioni che già hanno dimostrato di essere in passato e a questi Giochi, la seconda medaglia, quella di, è la medaglia del riscatto. Lo straordinario 25enne di San Candido (Bolzano) è secondo alle spalle del danese Jesper Pedersen, con un ritardo dallo scandinavo di 3.30 secondi. A completare il podio il cinese Zilu Liang.

"La mia prima medaglia qua a Pechino significa tanto, vuol dire che sono migliorato tanto soprattutto dopo Pyongyang. È una cosa veramente fantastica e significa tanto anche per chi ci sta dietro a tutto questo lavoro che abbiamo fatto insieme dal 2018. Penso soprattutto alla nazionale e a chi mi allena a casa, a tutti i miei amici e familiari. Sono contento di aver regalato una soddisfazione anche a loro, questo mi fa quasi più piacere che averla vinta per me stesso", dice un emozionato De Silvestro. "In super combinata avrei potuto far bene ma purtroppo son caduto. Allora mi sono detto il Gigante è la mia specialità devo per forza (fare bene). Nella seconda manche ho cercato di spingere al massimo, sapevo che sarebbe stato molto difficile recuperare i 2” dal primo, quindi non ho voluto rischiare il 100%. Però sono comunque super super felice". Ma anche per René la Paralimpiade non è ancora finita: "Adesso l’obiettivo è lo slalom. Diciamo che in quello sono migliorato tanto, secondo me posso dire la mia. Intanto ne ho conquistata una, spero di riuscire a conquistarne un’altra (medaglia). Ci metterò tutto me stesso. Milano-Cortina saranno Paralimpiadi in casa – dichiara già pensando al futuro – e visto quanto sono migliorato da Pyongyang a ora posso fare altrettanto e vorrei veramente ottenere più soddisfazioni possibili".

Gli altri azzurri in gara e il commento di Pancalli

Nello Slalom Gigante di categoria Standing, amaro, che si è fermato ai piedi del podio con il crono complessivo di 1:56.36.posto per l’altro azzurro in gara,(2:07.50). "È stata una giornata sicuramente positiva, c'è il rammarico diperò l'argento di Giacomo è sicuramente uno straordinario risultato, considerando soprattutto la superba prestazione dell'austriaco Aigner – commenta il presidente del Comitato Paralimpico Italianoal termine del sesto giorno di gare –. A questo si aggiunge un incredibile argento di Renè De Silvestro, che rappresenta tanto per lui ma anche per tutto il movimento del sitting: speriamo di poter cominciare a ricostruire su questi giovani ragazzi, poco più che ventenni, un movimento che sappia guardare a. Ricordo anche il quarto posto di Federico (Pellizzari, ndr), che sicuramente lascia un po' di amaro in bocca: è un ragazzo giovane che può dare tantissimo in futuro, quindi mi auguro che possa essere di buon auspicio anche per lui".