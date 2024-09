Paralimpiadi, il presidente Mattarella al villaggio azzurro: “Lanciate un messaggio di dialogo al mondo”

“La vostra presenza qui così numerosa e qualificata è già un traguardo importante, vi ringrazio di essere qui a rappresentare l'Italia”. Lo ha detto, durante la visita al Villaggio Paralimpico, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La visita segna un un evento storico: mai prima d’ora un capo di Stato italiano aveva presenziato all’inaugurazione dei Giochi Paralimpici.

Mattarella è stato accolto dal Presidente del Comi­tato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, che ha dichiarato rivolgendosi alla delegazione italiana: "La presenza del Presidente della Repubblica deve inorgoglire ognuno di voi, dal primo all'ultimo. Sono certo che prima di partire abbiate messo in valigia tanti sogni, sogni che auguro a ognuno di voi di realizzare così come sono certo che tornerete in Italia con un bagaglio di grandissime emozioni. Aggiungete anche il fatto di poter dire che 'quel giorno' c'era il presidente della Repubblica, era lì per noi”.

Oltre al Capo dello Stato erano presenti al Villaggio anche il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

In questa sede, dopo aver ricevuto in dono una fiamma olimpica, il Presidente ha rivolto un saluto alle atlete e gli atleti dell'Italia Team. "Ogni 4 anni gli atleti di tutto il mondo offrono momenti all'umanità particolari, preziosi, indispensabili. In questo particolare periodo della storia è di accresciuta importanza per sottolineare quanto sia importante far prevalere la conoscenza, il dialogo, la collaborazione e non la contrapposizione, o addirittura scontri e guerre".

Dopo il discorso, Sergio Mattarella si è fermato con gli azzurri a pranzo. Ma i suoi appuntamenti a Parigi non si fermano qui: sempre in compagnia del presidente del Cip Pancalli, il Capo dello Stat seguirà nel pomeriggio le gare di alcuni atleti azzurri prima di ripartire in serata per Roma.

La cerimonia di apertura

L'applauso e il saluto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno accompagnato anche la sfilata della delegazione italiana alla cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi 2024 a Place de la Concorde, mercoledì 28 agosto.

Sulla tribuna d'onore siede il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: per la prima volta un Capo dello Stato italiano assiste alla cerimonia d'apertura delle Paralimpiadi (ANSA)

Seduto sulla tribuna d'onore accanto alla presidente dell'Islanda, Halla To'masdo'ttir, si è alzato in piedi, ripreso dalle telecamere della regia internazionale, per rendere omaggio ai rappresentanti azzurri dello sport paralimpico.

L’omaggio agli atleti al Quirinale

L’ultimo impegno ‘sportivo’ del quadriennio del presidente della Repubblica sarà invece al Quirinale, per la cerimonia di restituzione delle bandiere al termine delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. Per l’occasione saranno invitati tutti i medagliati dei Giochi ma anche c hi è arrivato quarto. Lo ha ricordato lo stesso Mattarella incontrando gli atleti al villaggio dei giochi paralimpici di Parigi.

“Il 23 settembre, come sapete, c'è un appuntamento al Quirinale: formalmente per riportare le bandiere che sono state portate a Parigi, ma l'obiettivo di quell'incontro è ringraziare voi per quanto fatto in questa grande occasione. Ho chiesto che venissero non solo chi ha conquistato delle medaglie ma anche chi è arrivato al quarto posto, per rappresentare tutti quelli che hanno partecipato alle Olimpiadi".

"La presenza dei quarti posti dimostra che chi ha ottenuto la medaglia non è isolato ma è frutto di un movimento sportivo che alimenta la quantità di prestazioni importanti. Nella competizione non sempre è possibile vincere ma è importante gareggiare e vedere i numeri complessivi della partecipazione che esprime il dato sportivo del nostro paese", ha concluso Mattarella.