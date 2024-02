Aborto, gli Usa chiedono a Google di eliminare dalle ricerche le false cliniche (in realtà anti-abortiste)

Un gruppo di legislatori degliha esortatoa correggere, limitare o eliminare i risultati che conducono in realtà a, dove in realtà le donne vengono dissuase dal mettere in atto la pratica. Secondo Reuters, che ha riportato la notizia, la richiesta si basa su una ricerca del Center for Countering Digital Hate che ha mostrato come l’dei risultati del motore di ricerca dirigono gli utenti verso cliniche fake. Nella lettera, i politici americani sottolineano come le cliniche in questione “”. Questo “è pericoloso per la salute delle donne e mina l'integrità dei risultati di ricerca di Google”. “Secontinua a mostrare questi risultati fuorvianti nei risultati di ricerca e in– si legge – i risultati dovrebbero almeno essere etichettati in modo appropriato”. Anche glisu Google hanno lo stesso problema: secondo la ricerca, quasi ildegli annunci visualizzati nella parte superiore delle pagine dei risultati di ricerca per query relative all'aborto riguardano cliniche anti-scelta.Negli ultimi anni, il l’aborto è stato diffusamente limitato in diversi stati governati dal. A livello nazionale, il diritto stesso è messo in discussione. Il suo fondamento legale risiede della storica sentenza della Corte Suprema del 1973, la quale potrebbe essere tuttavia ribaltata dall’attuale Corte a maggioranza repubblicana. In tal caso, l’aborto diventerebbe immediatamente illegale inamericani.