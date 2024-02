Arabia Saudita, l'attivista Salma al-Shehab condannata a 34 anni di carcere per i suoi tweet

La pena per Shehab: da 6 a 34 anni per i tweet

L'escalation nella repressione del dissenso

To my knowledge: this is the longest sentence given to anyone, far exceeds the standard 25 years life sentence in international law (with the usual potential to get it reduced) https://t.co/WaVpEAtC3B — هالة الدوسري (@Hala_Aldosari) August 14, 2022

Una dottoranda dell'Università di Leeds (Regno Unito), che si occupa di assistenza sanitaria ed è madre di due bambini, è stata condannata a, la pena più pesante mai comminata anel Regno, secondo quanto affermano ricercatori e attivisti. Secondo la Freedom Initiative, un'organizzazione per i diritti umani con sede a Washington,era in vacanza in Arabia Saudita nel gennaio 2021 e aveva programmato di tornare nel Regno Unito quando è stata arrestata.Inizialmente la giovane era stata condannata aper iche aveva pubblicato a favore dei diritti nel Paese. Ma in appello, la settimana scorsa, il Tribunale penale specializzato dell'Arabia Saudita haa 34 anni, oltre a unper lo stesso lasso di tempo. Se questo non bastasse Salma al-Shehab potrebbe non essere la sola: da quando ha reso pubblica la sentenza di Al-Shehab, venerdì scorso, Bethany Alhaidari, responsabile del, ha dichiarato di aver ricevuto notizie attendibili di molte altre persone le cui sentenze sono state drasticamente aumentate durante i recenti appelli nei tribunali sauditi.Inoltre, al momento dell'arresto di Al-Shehab nella Provincia Orientale del Regno, Alhaidari ha detto che ci sono state segnalazioni di. Non è chiaro se siano state incriminate o quali siano le accuse, ma ci sono indizi che molte siano state arrestate per il loro, compresi i retweet o semplicemente l'uso di hashtag. Secondo gli osservatori, la sentenza sul caso della dottoranda dell'ateneo di Leeds rappresenta unada parte del principe ereditario Mohammed bin Salman e riflette il peggioramento della situazione dei diritti, nonostante alcune riforme che hanno fatto notizia negli ultimi anni."Questo èper le centinaia di donne detenute o che saranno detenute con accuse simili, di sostegno ai diritti o alla libertà", ha twittato. "Questo riflette anche una maggiore insicurezza del regime, sia all'interno che all'estero". In un'intervista rilasciata nel 2014 alla Fiera internazionale del libro di Riyadh, Shehab, che ha due figli di quattro e sei anni, ha dichiarato che i giovani dovrebbero pensare a. "Non pensate solo a come servire voi stessi. Pensate a come servire la società in base alle sue esigenze", annunciava la ragazza, che all'epoca stava studiando per un master in odontoiatria. Più di recente, hal'attivista per i diritti delle donne, che è stata rilasciata dal carcere nel febbraio 2021, poco dopo la detenzione di Shehab.