Australia, la senatrice aborigena definisce la regina Elisabetta II una "colonizzatrice"

Pugno alzato, sguardo di sfida e nessun timore nel definire la regina Elisabetta II , capo di stato in Australia (in quanto il Paese oceanico fa parte del Commonwealth), una "". Dopo questa esternazione, lunedì primo agosto,, dei Verdi, è stata invitata a ripetere il suodi fedeltà al Senato ed è stata rimproverata dai suoi colleghi parlamentari, uno dei quali le ha urlato: "Non sei una senatrice se non lo fai come si deve".

Il giuramento di fedeltà

"Io, Lidia Thorpe, giuro solennemente e sinceramente di essere fedele e di portare vera fedeltà a Sua Maestà colonizzatrice, la Regina Elisabetta II"

La sezione 42 della costituzione australiana

"Non siamo più britannici"

Assente dal Parlamento la scorsa settimana, quando gli altri senatori hanno prestato giuramento, Lidia Thorpe ha prestato il suo giuramento il primo agosto. La politica di Victoria si è avvicinata al palco del Senato conin aria e quando le è stato chiesto di recitare lascritta su un biglietto ha detto:La parola "colonizzatrice", ovviamente, non è presente nel giuramento formale ma simboleggia ladella senatricedell’Impero britannico e contro. La presidente del Senato laburista, Sue Lines, è intervenuta, mentre dagli altri senatori sono iniziati ad alzarsi mormorii e critiche contro la Thorpe. "Per favore, reciti il giuramento", le ha richiesto indicandole la formula scritta sul cartoncino. La donna si è prima girata per parlare con un senatore laburista alle sue spalle che sembrava esprimere ulteriori, poi, non senza un certo sdegno, ha ripetuto il giuramento come stampato. Un altro senatore è stato sentito dire "". La senatrice ribelle, dopo la seduta, ha poi twittato, condividendo anche una una foto dell'evento mattutino.Ladella Costituzione australiana stabilisce che "ogni senatore e ogni membro della Camera dei Rappresentanti, prima di prendere posto, deve. Ma la professoressa Anne Twomey, esperta di diritto costituzionale presso l'Università di Sydney, ha affermato che spetta aldecidere se il mancato giuramento o il rifiuto di prestarlo impedisca a qualcuno di assumere la carica di senatore. "Trattandosi di un procedimento interno al Parlamento,, cioè non credo che possa essere portato davanti a un tribunale", ha dichiarato al Guardian Australia. "Spetta ai presidenti delle Camere far rispettare la sezione 42". Twomey ha detto che Lidia Thorpe avrebbe potuto decidere dise non fosse stata disposta a giurare fedeltà alla Regina . "In caso contrario, non avrebbe potuto sedersi o votare. Avrebbe avuto diritto ad altri poteri e privilegi... Tuttavia, se non si presentasse per due mesi consecutivi senza il permesso del Senato, il suo posto diventerebbe vacante ai sensi della sezione 19 della Costituzione", ha specificato.La settimana scorsa il viceministro della Difesa e della Repubblica,, ha dichiarato al quotidiano Nine che. "Non rappresenta l'Australia in cui viviamo ed è un'ulteriore prova del perché dobbiamo iniziare a discutere sul diventare una repubblica con un nostro capo di Stato", ha dichiarato. " Non siamo più britannici ". Tuttavia, secondo la Costituzione australiana, tutti i senatori e i deputati devono giurare fedeltà alla Regina e ai suoi eredi e successori prima di sedere in Parlamento. Questa disposizione non può essere cambiata senza un, che Thistlethwaite ha detto che sarebbe stato fatto solo come parte di un più ampio movimento verso una repubblica in un futuro mandato di governo. Il mese scorso la senatrice aborigena dei Verdi ha descritto l'Australia come un, sostenendo che la bandiera nazionale non la rappresenta. "Rappresenta la colonizzazione di queste terre e non ha il motivo di rimanere così, non c'è stato alcun consenso, non c'è stato alcun trattato, quindi", ha spiegato a Channel 10's The Project. Thorpe ha detto anche di essersi candidata al Parlamento "per mettere in discussione l'occupazione illegittima del sistema coloniale in questo Paese". "e sacrificherò il giuramento di fedeltà al colonizzatore per entrare nei media come sto facendo ora, per entrare in Parlamento come faccio ogni giorno", ha detto.