Bullismo e omofobia a scuola: perché non parlarne è già una forma di discriminazione

A volte, la, non riguarda solo il fatto concreto, ma anche come quel fatto viene riportato e diventa un caso. Un esempio viene dagli studi e dalle: i numeri nazionali su questo fenomeno associato all', temi caldi del dibattito pubblico, sono ormai. E chi dovrebbe trattarlo invece non lo prende neppure in considerazione. L'ultimo report in merito è quello di, che si occupava di bullismo omofobico nelle scuole secondarie di primo e secondo grado dell'Italia Centro-settentrionale. Già 11 anni fa i numeri parlavano chiaro: l'80% degli studenti dichiarava di sentir utilizzare termini volgari omofobici per offendere o prendere in giro i compagni, e oltre il 40% ha assistito ad atti di bullismo verso persone che sembravano non rispondere alle loro caratteristiche di genere. Nell'ultimasul bullismo in Italia, risalente al 2014, questo tipo di vessazione discriminatoria non viene proprio presa in considerazione. Per correre ai ripari, allora, alcunesi sono mosse da sole. Un caso è quello dell': una ricerca promossa nel 2020 dalla Regione, dall'Università degli Studi di Perugia e dall'associazione LGBT Omphalos su oltreriporta che, nelle scuole, circa 2 studenti su 10 vengonoper il loro orientamento sessuale (reale o presunto) o per come esprimono la propria femminilità o mascolinità. Questo tipo di atteggiamenti colpisce in particolare i maschi: 1 ragazzo su 10 è vittima di, 1 su 15 viene insultato o preso in giro assiduamente e 1 su 20 subisce aggressioni frequenti. Purtroppo anche in questo caso i dati raccolti sono uno specchio molto ridotto del fenomeno, perché delle 127 scuole presenti sul territorio umbro solo il 20% ha aderito alla ricerca, mentre circa la metà ha. La mancanza di dati rappresenta un problema molto grave, che rispecchia ilin un fenomeno attuale e diffuso che, quando analizzato, porta numeri allarmanti. Da un'indagine Doxa è emerso infatti che ilafferma di essere stato discriminato a scuola. Il luogo dove invece bisognerebbe imparare a rispettare le diversità. Nella nuova proposta di legge, il noto Ddl Zan, all'art.6 c'è la proposta di stabilire una Giornata nazionale contro l’omotransfobia ogni 17 maggio, con iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, dalle istituzioni ma anche dalle scuole. Questa proposta però è già stata criticata come un tentativo di introdurre 'la teoria gender' nelle scuole e di manipolare le menti dei più piccoli. BAsterebbe solo leggere con attenzione l'articolo, invece, per vedere che quelle previste per le istituzioni scolastiche, anche primarie, sono iniziative esclusivamente volte al contrasto delle discriminazioni e della violenza omofobica.