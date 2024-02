Caso Ciro Grillo: su Telegram è caccia al video del presunto stupro. E gli amministratori racimolano iscrizioni facili

"Per ilentra nel canale qui sotto". Il più numeroso ha già superato i. Si chiama "Ciro Grillo - Stupro". Accanto al titolo c'è una bandierina tricolore. È uno dei canali spuntati sunegli ultimi 15 giorni. Promette, come molti altri, la stessa cosa: il filmato che ritrae il rapporto tratutti indagati per violenza sessuale di gruppo e. La stessa ragazza che poi li ha denunciati.L'inizio di quel rapporto, avvenuto la notte del 17 luglio 2019 nella casa di Grillo in Sardegna, qualcuno l'ha filmato per almeno una. E ora il lato malato di Telegram si è acceso: su quei frame vuole piazzarci gli occhi. Condividerli, 'sbavarli', commentarli. Da giorni gli dà una caccia forsennata. Finora sono almenopartoriti ad hoc con questo obiettivo. I loro iscritti, sommati, sono. Ci siamo entrati dando la caccia ai cacciatori. Uno dei canali riporta lo strappo di un titolo di giornale: "". Sono le parole della madre della ragazza che, il 28 aprile, ha denunciato la fuga del filmato nelle chat private. Sotto ci sono le istruzioni: "Per il video dello stupro, clicca qui". Un secondo dopo l'iscrizione si capisce che quello e gli altri gruppi Telegram sono. I loro link d'iscrizione rimandano a un labirinto di: "Cat***", "Hom**", "Nasce, **, ** ", "Stupro * *". E via così. Qui i cacciatori della clip di Ciro Grillo si mischiano a vecchi utenti già iscritti che, in quelle chat, si scambiano commentandole, foto di fidanzate, mogli, sorelle. E dove ilsi mescola a video di attrici e attori professionisti. Ma i cacciatori non mollano.. "Chi ha il video della tipa sc**ta dal figlio di Beppe Grillo?" domanda il 29 aprile alle 00.01 un neoiscritto. "Dai raga," gli va dietro un minuto dopo un altro. Un nastro continuo: dalla mezzanotte del 29 aprile alle 17 del 1 maggio le richieste del video sono più di 90. Una all'ora. "Dov'è sto video? È un'ora e mezzo che lo cerco" si lamenta alle 16.57 del 1 maggio un altro cacciatore. Lo cercano perché queigliel'hanno promesso. Ma un video in realtà è stato caricato. Il 30 aprile alle 9.30 l'amministratore di uno dei canali, pubblica circa. Ritrae un rapporto orale fra una ragazza e due coetanei. "È il video di Grillo?" domanda subito un utente. "Sì, manca però la seconda parte, la stiamo cercando" gli risponde l'amministratore. Ma quel video è. Non collimano gli accenti, non si vedono i volti dei partecipanti, non coincide nemmeno il loro numero. Ma tanto basta a chi gestisce il gruppo: ha servito. E sfruttato la loro fame morbosa. Ma chi ci guadagna? Gli amministratori dei gruppi già esistenti: in pochi giorni hanno incassato almeno. Tutte o quasi 'cucinate' facendo leva sull’appetito del video proibito.La galassia dei gruppi porno di Telegram era andata in fibrillazione già il 20 aprile. Quel giorno, sbotta sul profilo Facebook di, che critica la reazione del politico alle accuse contro il figlio. La signora Grillo replica alla Boschi sotto il post: "C'è un, dove si vede che lei è consenziente". Tanto è bastato. Ilsul canale di messaggistica. Pronti a marciare sul dolore di una ragazza e dei genitori, di entrambe le parti, per macinare iscrizioni. Ma anche dopo la 'polpetta fake' gettata in pasto alla mischia, i cacciatori non sono sazi. Continuano a iscriversi, cercare, chiedere. Nemmeno un'ora dopo il video pubblicato sul gruppo il 30 aprile, alle 10.24 c'è un altro: "Cerco porno del figlio di Grillo". Se è vero che la prima regola di un venditore è sfruttare l’attesa per creare domanda nel mercato, il manipolo di gruppi porno su Telegram c'è riuscito. In pochi giorni conta già su 100mila teste in attesa. La domanda, il, è stata creata. Ora quei 100mila lo vogliono. Forse sono disposti a pagare pur di metterci gli occhi sopra. Poco importa se sia una violenza sessuale vera, presunta o falsa. Sono pronti adi una ragazza. E a farlo per almeno 100mila volte.