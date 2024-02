DDL Zan calendarizzato al Senato: si sblocca il provvedimento contro l'omotransfobia. Critiche da Lega e Cei

Il Ddl e il voto in Commissione Giustizia

Le critiche della Lega e della Cei

Le reazioni dei favorevoli

. Finalmente, per molti. Tra le polemiche di altri. Al Senato si sblocca il: arriva lain Commissione Giustizia. A chiedere da tempo l'avvio della discussione sono Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Liberi e uguali e Italia viva. Contrario il Centrodestra. Il provvedimento è già stato approvato in prima lettura alla Camera il 4 novembre 2020, mentre per il Senato ora si dovrà fissare una data."La legge contro omotransfobia, misoginia e abilismo è stata calendarizzata in Commissione Giustizia al Senato. Finalmente ora può iniziare la discussione anche in questo ramo del Parlamento, per l’approvazione definitiva". Lo scrive su Twitter, deputato Pd da cui prende il nome il disegno di legge stesso. La norma vuole estendere allea e sulla transfobia alcuni reati previsti nel codice penale. Gli articolipuniscono, nello specifico, la propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa. L’estensione però riguarda solo l’istigazione a delinquere e gli atti di violenza. In pratica, chi commette, in particolar modo nei confronti delle persone omosessuali e transessuali, rischia fino a quattro anni di reclusione. Quelle appena trascorse sono state settimane dense die tante iniziative trasversali a sostegno della legge. La richiesta, portata avanti persino sui, non era tanto l'approvazione, non ancora. Quello che si chiedeva, fino ad oggi, era che il Ddl contro l'omotransfobia potesse essereal Senato. Questa mattina la commissione ha messo ai voti i provvedimenti prioritari di ogni gruppo parlamentare (ciascuno ne ha indicati tre). Il disegno di legge Zan ha ricevuto(tutto il centrodestra). Così, dopo tanto tempo, è stato calendarizzato a Palazzo Madama.Ma ilverso l'approvazione della legge contro l'omotransfobia non sembra ancora arrivato alla fine. Come ha riferito in Aula poco dopo il voto, il(Lega) sarà il relatore del provvedimento: proprio il leghista è tra i principali, insieme al suo partito, del disegno di legge. "Il voto sul calendario dei lavori ha certificato che, in commissione Giustizia,. Al successivo incardinamento del disegno di legge Zan, seguiranno le audizioni e il dibattito sulle proposte emendative", dice il senatore. Il collega del Carroccio, che più volte ha espresso la sua contrarietà anche sui social network, insiste: "Pd, M5s, Iv e Leu sono rimastie hanno consumato lo strappo sul disegno di legge Zan. Ora massima fiducia nel lavoro del presidente Ostellari, che saprà tenere in considerazione tutti glisegnalati da noi, ma che credo emergeranno anche dalla società civile nel corso dell'iter".: "Troppi dubbi, serve un dialogo aperto senza pregiudizi". La presidenza dei Vescovi italiani si era già espressa in merito: "In questi mesi si sono affioratidel Ddl Zan in materia di violenza e discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, condivisi da persone di diversi orizzonti politici e culturali. È necessario che un testo così importante cresca con il dialogo e non sia uno strumento che fornisca ambiguità interpretative". Alla luce di tutto questo, la Cei sente "il dovere di riaffermare serenamente la, costituita dall’unione dell’uomo e della donna [...] Auspichiamo quindi che si possa sviluppare nelle sedi proprie un dialogo aperto e non pregiudiziale, in cui anche la voce dei cattolici italiani possa contribuire alla edificazione di una società più giusta e solidale".

Soddisfatti invece i parlamentari dei partiti che hanno promosso la calendarizzazione del Ddl. "È stata lunga, ma questo risultato lo abbiamo ottenuto, le manovre ostruzionistiche non sono bastate. Ora andiamo avanti!" ha scritto su Twitter la vicepresidente del Senato e responsabile diritti del Pd Anna Rossomando, mentre Giuseppe Luigi Cucca, vicepresidente di Italia viva in Senato afferma: "Sono soddisfatto che il mio voto, quello di Italia Viva, sia stato quello decisivo affinché si calendarizzasse il Ddl Zan. Una legge contro l’omotransfobia serve al Paese. Ora dialoghiamo affinché sia approvata al più presto". "Quello di oggi è solo un primo passo, la strada è ancora lunga" avverte il senatore di Leu, Pietro Grasso e la portavoce del MoVimento 5 Stelle in commissione Giustizia al Senato, Grazia D’Angelo sottolinea che si tratta di "un passaggio che aspettavamo da tempo, perché la lotta alle discriminazioni appartiene a tutti gli italiani. L’eguaglianza dei cittadini è scritta nella Costituzione, non dimentichiamolo!".