Donald Trump contro la comunità Lgbt+: "Se tornerò presidente vieterò lo sport agli atleti trans"

diagli”.torna all’attacco dellee in particolare dellee degli. L’ex presidente degli Stati Uniti, in un raduno con i suoi elettori a Conroe,, ha dimostrato ancora una volta di non voler rinunciare alla sua corsa per le. Tutt’altro. Il tycoon, infatti, nel suo discorso in Texas ha iniziato a elencare una serie di promesse “quando diventerò nuovamente presidente degli Stati Uniti d’America”.Tra le promesse elencate da Trump al raduno “Save America” (Salviamo l'America), tenutosi sabato scorso, anche il divieto di far partecipare gli uomini agli sport femminili: “Lo vieteremo.”, ha schernito l’ex presidente. Dopo questa promessa, il tycoon ha preso anche di mira, una nuotatrice transgender dell’Università della Pennsylvania da tempo bersagliata da critiche e. “Avete sentito di quell’uomo che fa parte della squadra di nuoto?”, ha domandato Trump ai suoi elettori, deridendo e imitando in modo grottesco la nuotatrice.Ma non solo. Perché dopo aver messo in ridicolo la nuotatrice, Trump ha preso di mira le sollevatrici e i sollevatori di pesi transessuali, come, sollevatrice neozelandese nonché prima atleta apertamente transgender a partecipare alle, ai Giochi di Tokyo 2020. “Ma il meglio sono i record del sollevamento pesi – ironizza Trump -. Un uomo entra in pista con una mano e batte il record che ha resistito 20 anni”. Altradell’ex presidente, visto che la Hubbard è stata subito eliminata ai Giochi di Tokyo 2020 per non essere riuscita a completare nemmeno uno degli esercizi che doveva superare. Ma questo evidentemente non importa ai suoi sostenitori che all’ennesima battuta dell’ex presidente, scoppiano in fragorose risate.Immancabile poi un nuovo commento sull’da parte dei suoi elettori il. Trump ha infatti promesso che chiederà laper chi è stato condannato: “Se corro e se vinco tratteremo in modo equo quelle persone. E se chiederanno la grazia, daremo loro la grazia perché sono stati trattati in modo ingiusto”, ha sostenuto il tycoon.Non è la prima volta che Trump si scaglia contro la comunità gay e Lgbt+. Nel mese di agosto del 2019 l’amministrazione dell’allora presidente degli Stati Uniti aveva chiesto alla Corte Suprema di legalizzare la possibilità disolo per il fatto di essere transgender. Questo dopo che l’ex ministro della Giustizia Jeff Sessions aveva escluso la comunità transgender dalle tutele anti-discriminazione sul posto di lavoro. Nel giugno del 2020, poi, l’amministrazione Trump ufficializzò un provvedimento che aboliva le tutele delle persone transgender contro la. Tutele che erano state introdotte dall’ex presidentenell’Affordable Care Act. La legge della riforma sanitaria di Obama, infatti, proibiva la discriminazione sulle assicurazioni sanitarie sulla base di “razza, colore, origini, sesso, età o disabilità”. Nel 2020 il dipartimento per la Salute degli Stati Uniti comunicò che avrebbe mantenuto le protezioni contro la discriminazione sessuale ma sulla base del “mero significato della parola ‘sesso’ come maschio o femmina, determinati dalla biologia”.