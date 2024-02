Donne contro le donne, la promessa elettorale di Marine Le Pen: "Multeremo chi indossa il velo"

Una donna contro tante. Da una parte la candidata all'Eliseo Marine Le Pen, a poche ore dal voto in Francia che la vede in un testa a testa serrato con il candidato e presidente uscente Emmanuel Macron. Dall'altra migliaia di donne musulmane francesi che rivendicano la libertà, già profondamente condizionata, di indossare il loro hijab. Pochi giorni prima delle elezioni la Le Pen, leader del partito Rassemblement national, ha promesso di vietare l'uso del velo islamico negli spazi pubblici: "Multeremo chi indossa il velo. Verrà inflitta una contravvenzione così come accade per il divieto di circolare senza la cintura di sicurezza. Mi sembra che la polizia riesca molto bene a fare applicare questa misura", ha detto la candidata sovranista in diretta radiofonica.

La sfida di Marine Le Pen

L'Isalm in Francia

La candidata di estrema destra alle presidenziali, nell'annunciare la sua proposta di bando al velo per le donne, ha spiegato: "È una misura assolutamente applicabile. È ancora una volta- perché, aggiunge - in questi ultimi venti anni questo velo è statoe come". Una specifica forse necessaria, visto che, parlando di velo al femminile, ci potrebbe essere confusione e magari, qualcuno, potrebbe persino insinuare che allora anche le suore cattoliche si coprono la testa come da uniforme e nessuno si permetterebbe mai di contraddire un'usanza così radicata. Figuriamoci Marine Le Pen, che nel farlo rischierebbe di perdere i voti degli ultra-cattolici. Meglio allora prendersela con le donne musulmane, punite solo per aver dimostrato la loro liberà di culto con la scusa del: "Col velo non è possibile vedere bene la faccia della persona". Un, celato dietro alla laicità dello Stato costituzionalmente sancita,nei confronti dell'Islam, mentre invece, con la candidata specifica, nessun problema con gli ebrei, per i quali anzi verrà eliminato il divieto la kippah ebraica. Religioni di serie A e serie B?Razzismo? Quello che è sicuro è che a farne le spese, ormai da anni, sono ragazze e donne che non possono più esprimere liberamente se stesse.Una guerra al femminile quasi.nel Paese dopo il cattolicesimo, le persone di fede islamica in Francia rappresentano una quota che oscilla, la quota più alta di musulmani nell'Europa occidentale. Tuttavia, a partire dal, lo Stato ha messo in atto una serie di norme perche rappresentano il loro credo, come il niqab (il velo che copre interamente il volto della donna lasciando scoperti solo gli occhi) e il burqa negli spazi pubblici, mentre alcune città francesi hanno vietato anche il burkini, un tipo di costume da bagno femminile che copre interamente il corpo, esclusi la faccia, le mani e i piedi. Coloro che li indossano sono infatti già costretta a pagare unao peggio, in alcuni casi, sono obbligate a seguire. L'anno scorso ha poi fatto molto discutere, soprattutto per la grande mobilitazione sui social portata avanti a colpi di hashtag #handsoffmyhijab (in francese #PasToucheAMonHijab), il nuovo divieto: niente velo per le ragazze minori di 18 anni. E ancora, pochi mesi fa, a gennaio, la messa al bando dell'indumento per le atlete musulmane in nome della "laicità sul campo di gioco". Insomma quella di Marine Le Pen è l'ennesima e forse più dura misura contro il simbolo islamico che si inserisce però in una lunga serie di provvedimenti già adottati dal Parlamento transalpino.