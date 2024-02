Giorgia Meloni, prima donna Presidente del Consiglio: cade lo storico soffitto di cristallo

Signore e signori, ecco le. Si chiama Giorgia Meloni , è donna ed è, come lei stessa si è definita. Non la presidente, non solo la presidentessa. Meglio, da pari a pari.. Storica. Con la piccola Giorgia dal cuore forte. Che non è detto che batta dove in tanti vorrebbero. Figuriamoci.Ma quando ha passato in rassegna il picchetto d'onore nel cortile del, un brivido è per forza passato nella schiena di chi guardava. Una pagina di storia, una donna che governa l'Italia . Bene o male si vedrà. Giudicheremo. Però lei c'è. Il soffitto di cristallo è in frantumi. Evviva. Un precedente che fa incoraggiamento, esempio, modello. Troppo facile, si dirà, plaudire ora a questo evento nel solco del più esemplare "". Vero. Suona un po' male questo. Ma quando ci vuole ci vuole.Meloni premier è un fatto positivo.. Tanti. Montagne innevate da scalare con le scarpe da passeggiata. Ma, l'approccio.. Che anche in un mondo che giustamente abbatte gli steccati, che privilegia la persona sul sesso, resta diverso da quello maschile che ci ha governato da sempre. Oddio, a Londra, la neo premier Truss è già diventata ex in poco più di 40 giorni. Quindi. Giorgia e le sue sei ministre però ci provano. In bocca al lupo. Loro alla sera mettono a tavola i figli, in ordine i cassetti, fanno partire la lavatrice. Dopo un giorno di lavoro. Più spesso dei mariti, dei compagni. Ora hanno l'opportunità di farci vedere quello che valgono, e che sanno fare con occhio attento, diverso, anche nella gestione della cosa pubblica. Con un "il" o con un "la" poco importa.