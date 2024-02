I giovani e i vaccini, la scuola, il lavoro, la droga, lo sport, il servizio civile. La ministra Dadone: "Il Pnrr è dedicato a loro"

(classe 1984, di, due figli, il secondo nato mentre era ministra, appassionata di musica ‘metal’, look giovanile), esponente delda febbraio del 2021 ènel governo, ma già nel governo(2019-2021) aveva ricoperto l’incarico diIn pratica, a 35 anni era già ministro e, a 37, lo è ancora.Nei Paesi Ue, sarebbe una cosa ‘normale’, in Italia è un record. Attiva, sin da giovanissima, nelcome nell’attivismo politico del, giàrisulta tra le parlamentari più giovani elette, specie donne. Impegnata sui temi dei diritti civili, delle donne, dell’antimafia, ma anche convinta ‘no Tav’, nel 2014 diventaalla Camera. Rieletta nella, quella in corso, dopo aver rivinto le ‘parlamentarie’ nei 5Stelle, dove afferra subito diverse, nel 2019 diventa, appunto, ministro nelalladove incentiva molto lo smart working, come la digitalizzazione della Pa, viene riconfermata ministro nel 2021 nel governoma al ministro delle Politiche giovanili. Detto anchecioè privo di autonomia di spesa, ha la delega alle “funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia, nonché in materia di anniversari nazionali”. Saranno anche ‘senza portafoglio’, le deleghe della Dadone, ma sono tutte di peso. “Luce!” l’ha intervistata sui temi dell’attualità più scottante.“La mia posizione personale conta poco. In questa fase mi trovo ad organizzare lae sto puntando l'attenzione sul, nei numeri e nella scienza. La politica usa l’argomento per radicalizzare il confronto e buttare tutto alle ortiche.Sempre. Allo stesso tempo ritengo ilquindiche puntino al rinvio infinito piuttosto che al coraggio di affrontare nel merito i problemi degli italiani”.“Nei prossimi giorni chiamerò iche lavoreranno aiLi presenteremo e daremo tutte le informazioni. Per ora mi limito a dire. Chi si carica della responsabilità di fare politica non può scappare dai temi divisivi, non è dignitoso”.“Quando si vuolenon c’è altro modo che farlo nella loro zona di comfort. Per questo motivo ho voluto realizzare su Tik-tokin cui content creator molto seguiti dai giovanissimi hanno spiegatoper poter tornare a vivere tutte quelle piccole esperienze che la pandemia ci ha tolto. Il risultato è stato di oltre cinque milioni di visualizzazioni di video fatti da ragazze e ragazzi che sono serviti a darsi coraggio reciproco”.“Isono rivolti alle, in particolare sul sistema duale dell'. C’è un corposo capitolo di spesa dedicato alle scuole, sia per l’edilizia scolastica che nella formazione per i formatori. È prevista una riforma degliper colmare il gap rispetto alle offerte di lavoro. Diciamo, poi, che tutto ilè dedicato alle future generazioni, sia direttamente che indirettamente, perché punta sull’ammodernamento delle connessioni internet, sulla digitalizzazione, sull'interconnessione, sulla transizione ecologica e non solo. Tutto questo produrrà moltissimi posti di lavoro e le premesse per il rilancio del Paese”.. È giusto che si possa avere il diritto di scegliere. Anche questo è un temamoltostrumentalizzato ideologicamente, masi è espressa chiaramente edovrebbe iniziare la discussione la prossima settimana. Mi aspetto un lavoro celere. Non è credibile contrapporsi sulle libertà individuali, il Paese si aspetta un passo spedito”,“Sefosse un valore diffuso in questo Paese non ci sarebbe bisogno di una legge. In attesa che la lenta, ma inarrestabile, rivoluzione culturale diventi sempre più concreta, bisogna proteggere tutte quelle persone che hannoche altri, pur non essendo coinvolti, non condividono. Si, serve una legge ma anche politici sensibili”.proprio perché ha mostrato il disprezzo di molti uomini che ogni volta enfatizzano la loro volgarità quando si sentono aggrediti.Laha avuto un primo effetto ma deve continuare il percorso collettivo intrapreso. Bisogna stigmatizzare chi minimizza e chi cerca alibi, bisogna dire chiaramente che”.hanno reso onore al nostro Paese.e renderli più vicini ai giovani, indipendentemente dalle possibilità economiche, resta un obiettivo. Quando vedi un ragazzo di vent’anni, che vive nelle periferie, vincere un oro e diventareallora capisci che devi insistere”.“Ilè aumentato molto negli ultimi anni, le domande sono molto più alte dei posti a disposizione. Resta unain termini esperienziali che abbiamo declinato in due ulteriori ramificazioni: digitale e ambientale”.“Ildeve mettere in pratica inessun ministro deve pensare alla sopravvivenza politica, ma tutti dobbiamo spenderci per ottenere il massimo da questi fondi.ed è più importante degli umori dei singoli ministri o della loro capacità di coabitare o meno”.