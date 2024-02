Il ddl Zan parce sepulto, parcheggiato al Senato. Non ci sono i numeri (e incombe il voto), anche il Pd si è accorto.

Non c'è più "urgenza"

Il Pd cerca di ‘tenerla bassa’, la Lega lo sfotte

Il Whatsapp di Renzi: "Ale, avete i voti?"

Il centrodestra ‘azzanna’ il Pd sul rinvio…

Accusa con sfottò

“Tanto tuonò che piovve” dicevano le nostre nonne. Il ddl Zan è finito su un, praticamente rimandato a ‘data da destinarsi’, ma la verità è che ‘nun jene po’ frega de meno a nessuno” come dice un senatore dem romano., sull’argomento, niente dichiarazioni infuocate di ‘’ dei diritti Lgbt+, niente discussioni accese sui social. Niente di niente. E, soprattutto,una da parte del– come pure di– che sull’altare del ddl Zan volevano immolarsi, a costo di ‘cercar la bella morte’, in Senato, come pareva fino a luglio. Il ddl Zan è finito su un binario morto –parlando con diversi senatori democrat - e la cosa non sembra interessare davvero a nessuno. Ma conviene prima capire prima cosa è successo."Il ddl Zan – quello che, per il Pd, Letta in testa, andava approvato 'al più presto' e 'così com’è' - non è più una ‘urgenza’, per il Pd, come pure per 5Stelle e LeU. Questa la realtà dei fatti, su cui la destra, ovviamente, salta sopra a pié pari, tra(“Ma non era ‘urgente’ per voi?”) e veri e propr. Che succede? Urge prima ‘decrittare’ quanto è successo martedì nella conferenza dei capigruppo che, ogni settimana, si riunisce per decidere il calendario dei lavori. La nota ufficiale che battono le agenzie - mentre tutte le attenzioni sono concentrate sulla Camera dove ci si accapiglia sul nuovo decreto- è assai ‘formale’, fredda, ‘ufficiale’. La nota recita così: “La conferenza dei capigruppo del Senato ha approvato all’unanimità il calendario dei lavori. Questa settimana si prosegue come previsto con i lavori delle commissioni. Il 14 settembre approderà in aula ils, a seguire l’assemblea affronterà le riforme dele di quello civile, entrambe attualmente all’esame della commissione Giustizia. E’ quanto ha riferito la vicepresidente di turno dell’assemblea, Paola Taverna (M5S)”. E ilRimandato a miglior sorte, magari più avanti, chissà quando, si vedrà… Dal Pd ‘official’, sia quello del gruppo che del partito, non arriva nessuna reazione.Il Pd cerca di ‘tenerla bassa’.La verità è che – spiega un senatore dem di peso – “è che facciamo slittare lo Zan per la stessa ragione per cui Letta non ha chiesto di concludere la discussione ad agosto… La, e quindi sul risultato finale. Letta non vuole “letture” sullo Zan in campagna elettorale”.Ecco, i. Proprio Alessandro Zan, padre della legge, nel suo libro, appena uscito, Senza Paura (Mondadori), in cui ha anche rivelato di aver visto, in Grecia, un(Pronta la replica di: “Mi mancavano i parlamentari guardoni…”) – rivela che, leader di Iv, lo aveva avvertito, via Whats’App: “Attenti ai voti…”. Ecco, il problema è sempre quello: i voti, specie quando arriveranno quelli a scrutinio segreto, ‘non’ ci sono e il Pd, ora, finalmente, dopo aver ‘intignato’ per mesi, sullo Zan. lo ha capito. Ergo, meglio soprassedere, buttare la palla in avanti, rimandare l’esame del ddl a – presunti - giorni migliori.Ovviamente, però, a destra, non stanno nella pelle. “Il Senato – sillaba il capogruppo di FdI,a - tornerà a discutere del ddl Zan per il contrasto dell’omofobia. Nessuno della maggioranza ha proposto di proseguire nel programma originario che prevedeva per questa settimana il ddl Zan. Ricordo – aggiunge, e qui il ghigno di La Russa si fa davvero- che ci hanno fatto impazzire, ci hanno fatto portare il provvedimento in Aula prima che fossero conclusi i lavori della commissione e senza relatore per l’urgenza che avevano. Adesso se ne parla dopo le elezioni. Non è escluso – ghigna La Russa – che”.

Il senatore, ultra-cattolico-tradizionalista, Simone Pillon (sbeffeggiato da Fedez&co. sui social) si prende la personale rivincita: “Non si vede neanche l’ombra, del famigerato ddl Zan, che scompare ancora una volta dal calendario del Senato. Dopo aver bloccato il Parlamento per mesi, l’urgenza non c’è più, esattamente come dicevamo noi, prendendoci accuse di omofobia. Come al solito, due pesi e due misure”. Come dar torto al povero, e tanto bistrattato, povero, Pillon?

La mancanza di numeri ‘certi e certificati’…

L’emendamento ‘killer’ a firma Calderoli

I candidati dem di Rimini si scambiano i vestiti

Il Pd non ‘crede’ più alla bontà del ddl Zan?

Il ‘problemino’ che ha spinto il Pd – ma anche M5s e LeU – a non chiedere, nella conferenza dei capigruppo del Senato, la calendarizzazione del ddl Zan – tema, peraltro, uscito dalle battaglie ‘identitarie’ del Pd in meno di un’estate come un gelato che si scioglie troppo presto sotto il sole – è presto detto. Sono due, uno politico e uno di tattica parlamentare. Il primo, quello politico, è che, in piena campagna elettorale, vedendosi affossare il ddl, di cui per mesi ha fatto una bandiera, dentro l’Aula perché, banalmente, senza Iv (che vuole riaprire la discussione sul testo), i giallorossi non hanno i numeri per far passare, da soli, il testo in Aula.Il secondo, quello di tattica parlamentare, è che – come spiega uno dei senatori ‘lupi’ smaliziati che presidiano l’aula di palazzo Madama per il Pd – “il primo voto sarebbe stato un emendamento preclusivo dell’intero testo del ddl che, se passa, affosserebbe lo Zan”. A tenerselo in canna, lè il solito, mago leghista dei numeri come delle battaglie parlamentari condotte in Aula, anche grazie al suo ruolo di vicepresidente del Senato. In pratica, il dispositivo Calderoli chiede di stoppare l’esame e. “Se passava, lo Zan era morto”, fanno notare dal Pd. Poi, certo, c’è la propaganda di entrambi gli schieramenti, sull’argomento. Maurizio Gasparri (FI) attacca il centrosinistra, dicendo che “sanno che è una norma impopolare, ecco perché l’hanno accantonata”. Dal canto suo,, senatrice Pd in prima linea sui diritti civili, parla di “una decisione saggia”, ma “non legata al merito dei contenuti del ddl ma per due ragioni. Il, in questa fase, è, tra le due riforme della giustizia legate ai fondi del Pnrr da chiudere e la sessione di bilancio che inizia, al Senato, il 15 ottobre. Inoltre, l’acuirsi della, che rende le posizioni ideologiche, finendo per stritolare un testo che si occupa di crimini d’odio contro le persone”. Motivazioni pietose che nascondono cruda realtà.Uscendo, però, dalle aule parlamentari ci si trova con comportamenti che, nel, sembrano ispirati dalla ‘filosofia’ di ch(Letta dixit) come dimostra il caso raccontato, giovedì scorso, sulle cronache di Rimini del Resto del Carlino. Con una foto che ha smosso le coscienze e che è subito diventata ‘virale’ sui social,, entrambi candidati nelle fila del Pd di Rimini a sostegno del candidato sindaco,, ‘parlano’ alla comunità Lgbt+da esperti di regolamento.Nella foto, lamentre CPerché – scrivono i due su Facebook – “i vestiti non hanno genere! Vogliamo andare oltre gli stereotipi di genere! Perché i vestiti, le scarpe, gli accessori sono e rimangono meri oggetti. Cosa è da uomini e cosa da donne? Decidiamolo noi!”. Piovono, ovviamente, le critiche, non solo gli appl– che parla di un’iniziativa dallo “spirito giocoso e giusta dose di provocazione e di una iniziativa importante ed esistenziale per molte persone”, con il presidente Marco Tonti, a sua volta candidato e capolista della lista Rimini Coraggiosa - ai due candidati dem. Due che, almeno loro, al ddl Zan ci credono.Il Pd, oggi, invece, assai meno. Del resto, come aveva anticipato a “Luce!” Alan Ferrari, vicepresidente del gruppo dem al Senato, ancora ai primi di agosto, “siamo pronti, per aggirare l’emendamento killer di Calderoli, a presentare un ordine del giorno che chiede all’aula del Senato che chiede di ‘salvare’ i principi generali ispiratori del ddl Zan, ma che, di fatto, chiede anche che torni in commissione…”. Esattamente quello che chiedevano, dal canto loro, Iv e, ovviamente, Lega e FI, e pure da mesi. La verità è che il ddl Zan, di cui si discuterà ‘formalmente’,, quando le Camere subiranno una pausa ‘forzata’,. Infatti, il Senato, come la Camera, a partire da metà ottobre inizieranno la ‘sessione di bilancio’, dove si discute solo e esclusivamente della legge Finanziaria, e di nessun altro tema. In pratica, il ddl Zan, per ora, parce sepulto. Non sembra che, al Pd, lapiù di tanto.