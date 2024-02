Il Paese che toglie la sedia alla Von Der Leyen odia le donne. Il nostro viaggio nella Turchia di Erdogan

Le manifestazioni e le donne che combattono

La resistenza delle intellettuali

Le reazioni politiche

La battaglia interna contro i curdi

Stupri e rapimenti: le ragazze che cercano di tornare a vivere

L'affronto diplomatico che ha scosso l'opinione pubblica internazionale, ormai noto come, è solo la punta dell'iceberg di un evidente problema che la Turchia, guidata dal presidenteha con le donne. Quando abbiamo letto l'umiliazione e lo sconcerto sul volto della presidente europea, Ursula Von Der Leyen, ci siamo chiesti a quale punto sia la questione femminile nel Paese. A farci la fotografia della situazione ci pensano i numeri:e giànei primi mesi del 2021. E in 10 anni i casi sono triplicati. Alle molte incarcerate per motivi politici, specie tra le cittadine curde, negli interrogatori non sono stati risparmiate torture e violenza. Anche per questo appare a dir poco agghiacciante la decisione del presidentedal "protocollo di Istanbul" siglato nel 2011, conosciuto comeTurca di etnia curda,è un'imprenditrice che vive in Italia da oltre trent'anni, con i genitori in patria. Per lei il colpo è stato pesante. "Era l'internazionale che proteggeva le donne contro qualsiasi forma di violenza – dice – In Turchia c'era una norma secondo quale se un uomo violenta una bambina, ma poi la sposa, viene assolto. Con la Convenzione, chi commetteva un atto del genere. Lo stesso valeva per le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati, le violenze fisiche e psicologiche, lo stupro, lo stalking, le molestie e la tortura. Ora invece tutto ciò". Zelal ricorda che per il governo di Erdogan il protocollo è decaduto "in quanto contrario alle, poiché incoraggerebbe il divorzio e l'omosessualità". Ma è palese come la svolta teocratica finisca per legittimare ogni forma di violenza domestica. "Per fortuna in Turchia sono già scattate moltedi piazza contro questa scelta. E anche se Erdogan ha già firmato il decreto, mi resta la speranza che si tratti di una provocazione, prima o poi annullata. Quel che mi fa male è vedere le donne del partito di Erdogan festeggiare in piazza. Da non credere".Anche il foro degli, nonostante i rischi di pesantissime ritorsioni, ha presentato ricorso contro la decisione in base al quale il ritiro unilaterale sarebbee costituirebbe un'appropriazione indebita di funzioni da parte dello stesso presidente. E pensare che nel 2012, la Turchia era stato, aperto alla firma l'anno precedente. Ma sono molteplici, ovunque, le voci di protesta contro la svolta. Anche a Roma il Movimento delleha tenuto giovedì 25 marzo un sit-in di protesta davanti all’ambasciata della Turchia. “È una svolta che mette in pericolo di vita tutte le donne del mio Paese - denuncia la, nota per i gialli pubblicati in Italia da Sellerio - e dimostra come il. Oggi la Turchia non è un Paese per donne, né per le minoranze sessuali. Una gravenella lotta per la protezione dei diritti, proprio quando il femminicidio e la violenza contro le donne sono aumentati negli ultimi dieci anni".Sulla decisione, che presto potrebbe essere presa anche dalla Polonia, era intervenuto anche il, noto per la cautela nelle prese di posizione: “Ho esaminato con Erdogan l’importanza di evitare iniziative divisive e l’. L’abbandono turco della Convenzione rappresenta un grave passo indietro. La protezione delle donne dalla violenza, ma in generale la difesa dei diritti umani - ha sottolineato Draghi - sono un valore fondamentale, identitario per l’Unione europea”. La. In materia di minoranze e discriminazioni risulta oltretutto evidente il nesso tra il livello della condizione femminile e la, 20 milioni in un Paese da 82 milioni di abitanti. Negli ultimi 30 anni la Turchia ha chiuso cinque partiti politici filo-curdi. L’ultimo a metà di marzo: l’Hdp, che aveva stravinto nell'Est del Paese, terza forza in Parlamento per numero di rappresentanti, con 12 milioni di voti all'attivo. L'accusa è sempre la stessa: un presunto agire “come nazione”.Ed è ancora Zelal a ricordare come ilsia sempre stato malvisto dall'Islam di Stato. La società curda è. Con gli uomini al fronte, è toccato spesso alle donne gestire non solo l’ambito della famiglia ma anche l’amministrazione delle città e della cosa pubblica. Il più vistoso esempio in materia è stato il, l’enclave curda in terra siriana, straordinario test di applicazione dei. Un'area nella Siria del nord-est dove le donne, tra economia sociale, eguaglianza di genere, etnia, confessione e democrazia diretta, per anni avevano autogestito tutti i compiti pubblici in quartieri, villaggi e città. Una realtàproprio da Erdogan un anno fa, con una gigantesca operazione militare e il pretesto dioltre la frontiera. I curdi del Rojava erano stati peraltro l’unica forza militare sul campo ae a cacciarle dalla loro capitale Raqqa, dove 500mila abitanti vivevano da anni nel terrore. Ancora, avevano liberato i loro “cugini“, una minoranza religiosa curda ai confini tra Siria e Iraq, contro cui nel 2015 si era scatenata la furia degli, che li avevano sottomessi, rapendo e stuprando le loro giovani, ridotte adei capi militari.Nei primi di febbraio del 2020, un gruppo diormai libere, di età compresa tra i 15 e i 22 anni, è partito alla volta del Regno Unito, esportando unche celebra e custodisce la cultura e la storia yazidi. Il gruppo era accomunato dagli orrori commessi contro il loro popolo dall’Isis: metà delle ragazze, infatti, era statadurante l’assedio. La musica ha avuto unper queste ragazze, aiutandole a tornare alla normalità e a riscoprire la propria identità. Il progetto corale è stato portato avanti dallae dal violinista Micheal Bochmann, impegnati adi questa comunità per le generazioni future. Un esempio di, che ancora una volta passa dai ragazzi.