Il Parlamento europeo sferza la Ue: "Via libera alla Carta europea della disabilità"

In una risoluzione approvata oggi il Parlamento europeo sostiene che l’Unione europea dovrebbe avere una definizione comune di disabilità e introdurre unaper il riconoscimento comune della condizione di tale condizione in tutta l’Unione. Tra le loro raccomandazioni, gli eurodeputati includono un’per i trasporti in treno con una rimozione dellein grado di accogliere diversi tipi di studenti ed esigenze, disposizione diai cittadini con disabilità, in modo che possano essere partecipanti attivi nella loro comunità. Il testo è stato approvato con 579 voti favorevoli, 12 contrari e 92 astensioni. Per partecipare equamente a una società che si affida sempre più alle competenze digitali, il Parlamento chiede misure concrete, come la fornitura da parte degli enti pubblici dineline con. Inoltre, l’interpretazione del linguaggio dei segni dovrebbe essere introdotta per glie gli edifici governativi dovrebbero essere facilmente accessibili. L’Ue deve concentrarsi di più sullacontro la(compresa la violenza di genere) e le, di cui le persone con disabilità sono vittime in maniera sproporzionata, e sul colmare ilche svantaggia le persone con disabilità, si legge nel testo adottato. Il Parlamento Ue chiede anche al Consiglio di procedere con l’approvazione della direttiva trasversale, attualmente bloccata.Nel marzo scorso la Commissione europea presentò la nuova strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030: gli obiettivi indicati furono l'adozione di una carta europea che agevoli il- progetto pilota in corso in otto paesi - il miglioramento deiper vita indipendente e inclusione nella comunita e la protezione da ogni tipo digarantendo parita dia lavoro, sport, cultura, turismo. "Nell'Unione europea circadi cittadini convivono con una forma di disabilita e chiedono di avere gli stessi diritti di tutti gli altri" affermò Helena Dalli, commissaria per l'uguaglianza, presentando la strategia. Dalli annunciò che "nel 2022 la Commissione europea varerà il centro europeo di risorse accessibili per creare una base di conoscenze con informazioni e buone pratiche sull'accessibilità in tutti i settori" anche ai fini dell'attuazione della convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità".