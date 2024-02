Il Piano Mattei è legge. A cosa serve e cosa prevede. Opposizioni all’attacco: “È una scatola vuota”

Le critiche delle opposizioni: “E' solo una scatola vuota”

"La montagna non ha partorito neppure un topolino", ironizza il vice-presidente del Pd alla Camera, Toni Ricciardi: "La triste verità è che il Piano Mattei è solo fuffa e propaganda utile a far credere che tutto un tratto abbiamo risolto i nostri problemi con il continente africano". Di «progetto vuoto» parla anche Benedetto Della Vedova (+Europa): "Stravolge la legge sulla cooperazione internazionale, sposta risorse e ruoli dal ministro degli Affari esteri accentrandola a Palazzo Chigi – prosegue il deputato– e tutto questo con un decreto legge che alla Camera passerà de plano".

Ma è proprio con un piano di investimenti e formazione per l’Africa, pensa il governo, è possibile migliorare i rapporti con l’Europa non solo per quanto riguarda la questione dell’approvvigionamento di risorse energetiche che in Europa scarseggiano, ma anche migliorare la gestione comune dei flussi migratori che va risolta a “monte” e non a valle, parlando solo del tema della redistribuzione una volta che le persone migranti hanno messo piede in Ue.

Il patto sulle migrazioni in Ue e la presidenza del G7

Meloni parla in riferimento al recente accordo politico raggiunto a Bruxelles sul patto sulle migrazioni e l’asilo, dopo anni di stallo politico. Un buon compromesso, secondo la premier, che però non supera di fatto il nucleo duro del trattato di Dublino (come voleva l’Italia), ovvero il principio del ‘Paese di primo ingresso’, che vincola i rifugiati a identificarsi e rimanere nel primo Paese dell’Unione europea in cui hanno messo piede.

Per questo, per l’Italia di Meloni resta prioritario. Garantire il “diritto a non partire” si fa con gli investimenti in loco ed il “mio obiettivo è che diventi un modello per gli altri Paesi, che possano aggregarsi in un secondo momento”, ha aggiunto.

I rapporti con l’Africa, ha assicurato ancora la premier, saranno al centro della presidenza italiana del G7 (il gruppo intergovernativo informale che riunisce le principali 7 economie dei paesi avanzati: Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti) appena iniziata. “E’ chiaro che non possiamo occuparci da soli dell’Africa”, ha aggiunto la premier, assicurando che il tema sarà centrale durante la presidenza italiana del G7, ma dovrà esserlo anche a Bruxelles, all’interno dei piani della Ue. Un obiettivo non facile e non scontato, al netto delle proteste delle opposizioni che parlano, appunto, di ‘scatola vuota’.