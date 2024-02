Il presidente Draghi per la sospensione dei brevetti dei vaccini Covid: "Siamo aperti all'idea"

Pertutte le persone devono essere vaccinate, compresi i cittadini dei Paesi più poveri o in via di sviluppo. È l'idea del, che si schiera per la sospensione dei brevetti dei vaccini. "Mentre ci prepariamo per la prossima pandemia, la nostra priorità deve essere garantire che. Dobbiamo vaccinare il mondo e farlo velocemente", ha affermato aprendo, venerdì, i lavori dela Villa Pamphili (Roma). "La pandemia Covid-19 – ha detto Draghi – ha dimostrato l'importanza dellaper affrontare la crisi sanitaria attuale e quelle future. Dobbiamo guardare attraverso Paesi e discipline diversi se vogliamo capire cosa sia andato storto durante questa pandemia e". Questo, in concreto, significa che "l'Italia è aperta alla". "Dobbiamo anche aiutare i Paesi a basso reddito, compresa l'Africa, a produrre i propri vaccini" ha aggiunto, evidenziando poi che "probabilmente avremo bisogno diin futuro, e aumentare la produzione è essenziale". Affermazioni, quelle del Premier italiano, che sposano quindi apertamente l’che per primo, a livello di capi di Stato, aveva lanciato ilqualche settimana fa. L'amministrazione Biden, infatti, aveva annunciato di essere favorevole aper i vaccini contro il Covid-19 e di essersi impegnata "attivamente" in questo senso nei negoziati alla World Trade Organization. Dichiarazioni su cui non si è fatto attendere il. La Presidente, in risposta alle affermazioni di Biden, aveva commentato: "L'Europa è pronta a discutere la proposta degli Stati Uniti per una deroga alla protezione della proprietà intellettuale per i vaccini anti Covid 19, ma chiede a tutti i Paesi produttori di vaccini die di". Concetto rimarcato durante il Global Health summit: "Oggi ci focalizziamo su tre obiettivi: controllare la pandemia dappertutto; assicurarci che i vaccini arrivino a tutti, non sono con la condivisione e l’export ma anche aumentando la capacità produttiva in tante regioni; prepararci meglio alle pandemie". Sulla possibilità di sospendere i brevetti avanzata dal nostro Paese ha aggiunto che "l'Italia è aperta a questa idea,e che non metta a repentaglio l’incentivo ad innovare per le aziende farmaceutiche". Insomma se da un lato si ristabilisce unin termini di cooperazione nel contrasto alla pandemia, l'Unione Europea sembra al momento non volersi sbilanciare sulla sospensione dei brevetti. "Come Europa daremoentro la fine del 2021" ha aggiunto Von der Leyen, concludendo il suo intervento con un elogio: "Non dobbiamo mai dimenticare. Se oggi abbiamo una speranza lo dobbiamo a uomini e donne che hanno dedicato la loro vita alla scienza".