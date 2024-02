In Uganda approvata una legge sui reati sessuali: vietati sex work e relazioni omosessuali

Formalmente il vasto e controverso, approvato dal Parlamento ugandese lunedì scorso sembra fare un passo in avanti verso i diritti civili. L'obiettivo è infatti quello di. Allo stesso tempo, però, la stessa legge. ⁠ Tra i reati penali introdotti c'è un elenco piuttosto lungo di atti, tra cui le molestie sessuali, l’incesto, il turismo sessuale e la prostituzione minorile; alcuni provvedimenti precedenti, su matrimoni infantili e stupri, sono stati riconfermati. Ma il pacchetto di norme prevede anche una condanna fino a 10 anni di carcere per chi ha rapporti omosessuali. Qualcosa di molto simile, per alcuni, a unaapprovata nel 2013, che prevedeva la pena di morte, e che per fortuna è stata poidalla Corte suprema del Paese.⁠ La deputata, che ha proposto la legge, ha dichiarato che "l'a riconoscere i diritti delle persone LGBTQIA+". Jacob Oboth-Oboth, Presidente della Commissione per gli affari giuridici e parlamentari, ha sottolineato invece come le nuove norme servano a introdurre il concetto di. Nonostante ciò la sua approvazione ha giustamente scatenato la, sia sul fronte dei diritti LGBTQIA+ che del lavoro sessuale.⁠ Sembra che la prima stesura del testo contenesse delle, come ha riferito l’attivista femminista Trisha Mugerwa, ma sarebbero state emendate. La legge, così com'è, èper tutte le minoranze sessuali e per chi pratica la prostituzione, che invece doveva essere depenalizzata. Per l’entrata in vigore si attende la firma del, che però è notoriamente omofobo.