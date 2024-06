Intergruppo parlamentare sulla menopausa. “Parliamone senza stereotipi”

“Come prima firmataria della mozione sulla menopausa è mia intenzione costituire un gruppo di lavoro specifico sul tema all'interno del nostro Parlamento. L'obiettivo di questo intergruppo è sensibilizzare l'opinione pubblica e i colleghi parlamentari sui temi legati alla menopausa, nonché promuovere politiche e misure che garantiscano un supporto adeguato alle donne in questa fase della vita”.

Ad annunciarlo la presidente della Commissione parlamentare di inchiesta su ogni forma di violenza di genere, deputata di Coraggio Italia e del Gruppo parlamentare Noi Moderati, Martina Semenzato. Nell'intergruppo - spiega in una nota - saranno coinvolti tra l'altro medici, associazioni, stakeholder, aziende, blogger, influencer e altre parti interessate per creare un osservatorio multidisciplinare e multidimensionale sulla menopausa. All'estero si comincia a prendere consapevolezza della necessità di un cambiamento, in Italia non esistono ancora direttive nazionali.

"Da qui la necessità di presentare per la prima volta - ha sottolineato Semenzato - una mozione di legge per la tutela e il sostegno delle donne in menopausa (depositata lo scorso 13 ottobre alla Camera dei Deputati). Ora con l'intergruppo, l'auspicio è di un coinvolgimento trasversale di tutti i parlamentari. Come tutte le questioni che riguardano le donne, dovremmo parlarne e smettere di guardare alla menopausa con stereotipi di genere. Occorre guardare alla menopausa in una prospettiva diversa”.