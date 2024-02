La tutela dell'ambiente e degli animali entra in Costituzione. "Proteggiamo il futuro del Pianeta"

Chi ha detto che ladeve riguardare solo diritti e doveri delle persone e delle istituzioni? Con una decisione storica, il 9 giugno, il Senato ha dato il via libera alnella nostra Carta. Sono statie non ci sono stati voti contrari, mentre gli, tra questi il gruppo compatto di Fratelli d'Italia. Ora il provvedimento passa all'esame della Camera, perché trattandosi di un disegno di legge costituzionale avrà bisogno di. Ma intanto questo primo sì rappresenta unnell'apertura del dibattito politico e pubblico verso il tema dell'ambiente e della su salvaguardia. Il testo, infatti, aggiunge ai principi fondamentali previsti dall'articolo 9, che ricordiamo riguardano la cultura, la ricerca e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico,, anche nell'interesse delle future generazioni". Inoltre stabilisce che "la legge dello Stato disciplina i modi e le". È la, dall’entrata in vigore della Costituzione, che si realmente pone mano a, quella che riguarda i principi fondamentali su cui si basa la nostra Repubblica. Inevitabilmente questo passaggio sta destando anche alcune preoccupazioni. Tuttavia il problema delladell'ambiente era già stato sollevato con una sentenza della. Questa, partendo dal collegamento dell’art. 2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, con l’art. 32, che tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino e interesse della Collettività, era arrivata alla conclusione, poi ribadita anche dalla stessa Corte costituzionale, dell’esistenza implicita di un. Per questo il tema era già stato inserito, nel 2001, nell’art. 117 Cost., comma secondo, dedicato alledello Stato. Ora l’aggiunta della nozione di ambiente nell’art. 9 appare come la conferma necessaria da parte del legislatore di un principio già individuato dalla giurisprudenza. Il provvedimento che sta passando al vaglio del Parlamento introduce modifiche anche all'della Costituzione, prevedendo che l'privata non possa svolgersi in modo da recare danno "alla salute e all'ambiente". Inoltre si puntualizza che la legge deve determinare programmi e controlli opportuni perché l'attività economica (sia pubblica che privata) possa essere indirizzata e coordinata aoltre ai già previsti fini sociali.Il sì al Senato è stato accolto con grande soddisfazione delle associazioni ambientaliste. "Una, riuscendo a comprendere come questi valori siano ormai parte integrante della nostra società e non possano più essere ritenuti secondari, come confermato dalle vigenti norme europee e dalla costante giurisprudenza – ha detto il– . "Ora chiediamo che la Camera licenzi il testo con altrettanta rapidità e con un consenso ancora più ampio[...]. Per rendere realmente concreto questo traguardo è però necessario che, statale e regionale, sia sempre più attenta alla tutela ambientale". "Un fatto storico, che dopo tanti anni di battagliepercepito da tutti i cittadini come un vulnus, come anche i numerosi sondaggi avevano accertato – ha aggiunto– . Mai come in questo tempo tanto difficile e complesso è emersa la evidenza che il, se si riconoscono diritti condivisi. La tutela degli ecosistemi e della biodiversità sono obiettivi che non si possono raggiungere se non attraverso la tutela delle specie animali". Entusiasmo anche tra le forze politiche che hanno votato a favore del ddl: il promotore della proposta,, già capogruppo al Senato del M5S, dopo il sì in Aula ha detto: "Siamo riusciti a inserire anchenonostante i 250 mila emendamenti della Lega. E abbiamo modificato l'articolo 41 dove si dice che l'iniziativa economica privata è libera, ma non deve essere. Un passaggio importante per la giurisprudenza che si verrà a formare". Mentre per spiegare l’astensione del suo partito, il senatore di Fratelli d’Italia, capogruppo in commissione Agricoltura, ha dichiarato che "che ama la patria, la terra dei padri, e come tale è particolarmente sensibile al tema ambientale e alla protezione degli animali. Ma con il pragmatismo che ci caratterizza crediamo che sia necessarionell’inserire questo principio in Costituzione". Se per l'approvazione definitiva ci sarà da aspettare, intanto il primo sì ha però segnato un passo importante neldell'importanza del tema. E soprattutto, come specificato, riconosce l'interesse delle generazioni future. Insomma, con l’inserimento dell’ambiente tra i principi fondamentali, la nozione stessa die si completa: in sostanza si potrà affermare che la nostra Costituzione