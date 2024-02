L'assegno d'invalidità compatibile con il reddito da lavoro: dopo le proteste il dietrofront della politica

del

l

’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (

a tutti coloro che fino a poco fa ne avevano diritto. Finalmente è stata premiata la nostra dura e legittima protesta. Così i disabili non gravi potranno continuare a svolgere piccoli lavori senza perdere l’indennità che spetta loro".

Qualche settimana fa aveva destato scalpore e preoccupazione la notizia dell'incompatibilità, per le persone affette da disabilità non grave, dell'assegno di assistenza con i redditi da lavoro ( leggi qui ). La decisione era arrivata direttamente dall', che aveva stabilito la revoca del compenso mensile a prescindere dagli stipendi percepiti per l'impiego svolto. Ma tutto è bene quel che finisce bene: le proposte presentate dal senatore Pde dalla senatrice ed ex ministra del Lavorodel M5S sono confluite in un emendamento correttivo al Dl Fiscale, che è stato votato e approvato in Commissione Finanze al Senato martedì 30 novembre. È stato sanato, insomma, il vulnus normativo ma soprattutto si è riaccesa la speranza di quanti contano anche su queste piccole entrate e sul lavoro come vettore di socialità, molto spesso preclusa. Un dietrofront innescato da dure proteste e promesso dalla politica. La, infatti, hanno sentenziato che l’assegno di invalidità possa essere erogato solo nel caso in cui risulti la "" del soggetto, a prescindere dal reddito percepito. L'Inps, il 14 ottobre scorso, ha reso operativa la sentenza, scatenando la dura reazione del mondo delle organizzazioni a difesa dei diritti delle persone con disabilità. Con l'emendamento al Dl Bilancio però "La questione si è risolta con la restituzione dell’assegno come un atto dovuto di vittoria del buon senso", spiegano in un coro unanime le associazioni. Il ministro del Lavoro,su Facebook ha spiegato: "fatta a famiglie e associazioni che lottano per l’inclusione".è il presidente) e pro-tempore anche della Federazione tra le associazione nazionali delle persone con disabilità (). Contattato da Ilfattoquotidiano.it ha espresso "L’Anmic, insieme a tantissime altre organizzazioni, aveva protestato fin da subito contro l'interpretazione più restrittiva della sentenza da parte dell’Inps, ritenuta da Pagano ". Questo cambio di rotta rappresenta una. Mai nulla di tanto imbarazzante e discriminatorio era stato fatto ai danni di una categoria di lavoratori poveri e disabili, di per sé già in gran parte emarginati dal contesto sociale e professionale – continua il presidente pro tempore della Fand – La restituzione dell’assegno agli invalidi civili parziali èche finalmente dà seguito all’impegno del Governo di ripristinare al più presto la corretta interpretazione della normativa vigente". E il merito è proprio di quella politica che non ha voluto abbandonarli. Antonio Misiani commenta così il via libera alla possibilità di cumulo dei compensi: "Due sentenze della Cassazione avevano portato l’Inps a sospendere dal 14 ottobre l’erogazione dell’assegno d’invalidità a migliaia di disabili con redditi da lavoro. L’emendamento specifica che il requisito di inattività lavorativa è soddisfatto qualora l’invalido parziale svolga attività il cui reddito risulti inferiore al limite di cui all’articolo 14 septies del dl 663 del 1979″. E su Twitter è intervenuta anche la senatrice Nunzia Catalfo (M5S), molto sensibile e attenta al tema in questione: "Approvato in commissione Finanze al Senato il mio emendamento al decreto fiscale per permettere agli invalidi parziali che lavorano di continuare a ricevere l’assegno alle condizioni di sempre. Un impegno che io e tutto il M5S avevamo preso e che abbiamo onorato.".