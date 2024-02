"L'omobitransfobia non si ferma per decreto: servono scuole, università e centri culturali, non carceri e tribunali"

"Amplia la portata di reati già esistenti"

Nel Paese delle polarizzazioni, se hai, o anche se seisenza però condividere nulla delle sortite del famigerato senatore Pillon, vieni automaticamente. La realtà però è ancora più complessa di così. Lo spiega un documento dell’associazione, secondo la quale alla base del disegno di legge c’è una convinzione (sbagliata), e cioè che si possa combattere “”. Il ddl si presenta, in sostanza, come una estensione della Legge Mancino, grazie a due emendamenti, uno dell’articolo 604 bis del codice penale (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) e l’altro dell’articolo 604 ter dello stesso codice (Circostanza aggravante). Scrive Extrema Ratio: “Il diritto penale è una risorsa scarsa; le risorse da attivare, per un serio cambio di prospettiva, sono di tipo, f. La proposta, seppur ispirata da condivisibili ragioni di tutela della comunità LGBTQI+, è viziata dall’ormai radicata convinzione che si possa trovare il rimedio a ogni ingiustizia e a ogni male sociale attraverso strumenti di tipo penale. La stessa architettura su cui la proposta penale del ddl in questione poggia, quella della legge Mancino, infatti, è caratterizzata da ragioni di natura puramente simbolica, si direbbe di, che mal si conciliano con il ruolo residuale e di extrema ratio che dovrebbe caratterizzare il diritto penale nel nostro ordinamento”. La critica di Extrema Ratio si muove dunque nel solco di una più ampia e generale critica nei confronti della, “, come ha dimostrato l’esperienza, di, oltreché gravata da un chiaro vizio in termini die di”.Il professor Sergio Moccia, all’epoca dell’approvazione della Legge Mancino, sottolineava già nel 1993 i rischi e l’inutilità delle misure approvate nel suo “La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale”. Quelle misure, scriveva Moccia, “die che, comunque,in alcun modo ad. Infatti, la normativa emessa sull’onda delle emozioni derivanti da intollerabili episodi di discriminazione razziale, concretizzatisi in gravi fatti di reato, può ben a ragione essere considerata un’altra tipica espressione di quella legislazione simbolica, che riesce a combinare, in maniera esemplare quanto deprecabile, i difetti dell’insipienza sul piano tecnico, della discutibilità sul piano dei principi e dell’ineffettività sul piano dei risultati”. Infatti, “quando gli episodi dirappresentano fatti offensivi di beni giuridici, rispondono egregiamente allo scopo le, poste a tutela dei singoli beni in questione, come la, l’, l, ile così via”. Si può dire la stessa cosa del, di cui la Legge Mancino è appunto“L’aspetto caratterizzante della normativa - scriveva ancora Moccia - è dato, a nostro avviso, dalla previsione di diverse fattispecie di opinione che vanno ad arricchire il patrimonio, già cospicuo, lasciatoci in eredità dal legislatore fascista: esse, lungi dal poter risolvere i problemi, se realmente le si volesse applicare, rischiano di rafforzare il fenomeno. E’, infatti, puramente illusorio, se non mistificatorio, pensare di poter, culturale e non,. Anzi, la conseguenziale punizione a campione (…) finisce pere, quindi, per fungere da fattore di possibileintorno al fenomeno che si intendeva combattere, raggiungendo, in tal modo, l’effetto opposto a quello sperato”.Dunque, commenta Extrema Ratio, “proprio perché consapevoli delche deve essere percorso nel nostro Paese per contrastare l’odioso fenomeno della discriminazione nei confronti delle persone appartenenti alla comunità LGBTQI+ e, più in generale, per superare una cultura ancora purtroppo intrisa di pregiudizi e di avversione nei confronti della libertà sessuale,che sia ila cui affidare il complesso e articolato compito di sensibilizzazione utile per ottenere una solida e condivisa svolta sul tema. Altre le risorse ed altri i luoghi in cui battagliare., ma la”. Non servono lee le, ma lele, ie di: “Se è vero, infatti, che con il diritto penale si otterrebbe una rapida e apparentemente efficace risposta, è altrettanto vero cheo che permane nel tempo è quello culturale”. Insomma “nessun reato cambierà una convinzione sociale ancora troppo diffusa – anche e soprattutto quando viziata da– se essa è ancora radicata nel sentire dei consociati”. Unache però non sarà sradicata dal diritto penale.