Malika e Giacomo, cacciati dalle famiglie per avere rivelato la propria omosessualità. Ultime vittime di una lunga serie

La storia di Malika

Cronologicamente, il primo a verificarsi è il caso di Malika, di Castelfiorentino (Firenze), 22 anni, che annuncia in casa di amare una ragazza. Risultato: “Sei la rovina della famiglia. Meglio una figlia drogata che lesbica. Sei uno schifo”. Malika esce e al reintro trova la serratura di casa cambiata. “Mia figlia per me è morta”, dice la madre ai giornalisti. Malika non può neppure rientrare a prendere gli effetti personali. Va dai carabinieri e denuncia la famiglia. Leggi l’articolo di Luce!. Mentre gli inquirenti aprono un fascicolo per violenza privata e minacce, il caso solleva reazioni in tutta Italia. I media e personaggi dello spettacolo (Fedez) e dello sport (la calciatrice Linari) si schierano con Malika. Che attrae l’attenzione dei media, ospite di Maurizio Costanzo. E dice: “Se mia madre mi chiamasse scoppierei a piangere”. Il suo diventa un caso nazionale che divide il paese, ma chi si esprime lo fa solo per esserle al fianco.

La storia di Giacomo

Il caso Malika ha anche un effetto emulativo. In provincia di Arezzo, a Levane, Giacomo, laureato di 28 anni si fa coraggio e racconta. Da tempo è stato picchiato dalla madre e dal fratello di questa dopo aver dichiarato di essere omosessuale. "La storia di Malika mi ha dato il corggio per uscire allo scoperto" afferma. Leggi l'articolo di Luce! E racconta di aver rivelato alla madre (divorziata dal marito) la sua condizione e di essersi sentito apostrofare: "Sei un f... mi fai schifo". Anche lui troverà la serratura cambiata, non potrà rientare in casa. La differsenza rispetto a Malika è che se è stata lei a denunciare, qui Giacomo è stato denunciato dalla madre per la frattura al piede ed alcuni livitìdi che avrebbe riporato in un acceso diverbio col figlio. Che giura "Non l'ho mai toccata". E anche Giacomo denuncia madre e zio per maltrattamenti.

A chi sostiene che di legge sul contasto all'omotransbifobia non serve perché gli epsiodi di discriminazione non sono frequenti, basterà citare i recenti casi di cronaca. Luce! è attivo da poco più di un mese e in questo tempo si è occupato di due casi che hanno avuto per protagonisti due giovani, discriminati e letteralmente cacciati dalle rispettive famiglie dopo avre rivelato il loro essere omosessuali.