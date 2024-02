Oklahoma, legge anti trans: gli studenti possono usare solo il bagno del loro sesso biologico

La legge

È la terza legge in un solo anno. E colpisce ancora una volta, come sta accadendo in altri Stati americani come il Texas , lo Utah l'Alabama . Non bastavano le misure super restrittive, ora i legislatori repubblicani dell' Oklahoma hanno infatti approvato un testo che impone agli. La legge è passata al Senato (38 favorevoli e 7 contrari) e alla Camera (69 sì contro 14 no) e il governatore Stitt l'ha firmata facendola entrare immediatamente in vigore.Il disegno di legge prevede che tutti i bagni o le aree degli spogliatoi delle scuole pubbliche e delle scuole a partecipazione pubblica, ad eccezione di quelli ad uso singolo, siano progettati per l'uso esclusivo del. Nel disegno di legge c'è anche una specifica definizione di "sesso" che è identificato come "la condizione corporea di essere maschio o femmina sulla base della genetica e della biologia, come riportato sul certificato di nascita originale dell'individuo". Inoltre si prevede che le scuole forniscano '' a qualsiasi persona decida di non conformarsi a questi nuovi requisiti: secondo la nuova misura significherebbe consentire "l'accesso a". Questo disegno di legge non si applica a fini di custodia, mantenimento, controllo e assistenza medica d'emergenza, ma le scuole adotteranno una politica che prevedeper gli studenti e le studentesse che si rifiutano di rispettare la legge, e nessun consiglio scolastico o consiglio direttivo potrà adottare politiche contrarie alla norma. Se il Consiglio di Stato per l'Educazione accerterà un'inadempienza, il distretto scolastico o la scuola paritaria ree di non aver fatto rispettare la misura riceverannostatali per l'anno fiscale successivo. Infine starà ai genitori o i tutori legali degli studenti verificare che la legge sui bagni venga rispettata ed eventualmente fare causa ai distretti scolastici.Nicole McAfee, direttore esecutivo di Freedom Oklahoma, ha commentato: "Glidell'Oklahoma, in particolare gli studenti trans, bisessuali e di genere diverso, sono ancora una voltada parte dei nostri legislatori. Le identità trans vengono minimizzate e ridotte a argomenti di discussione da parte di estremisti per muovere la politica in nome della. Se questa proposta diventerà legge, ci saranno conseguenze che si misureranno inper gli studenti, la cui sicurezza è messa seriamente a rischio. E non dimenticheremo coloro che hanno permesso che questo scempio passasse".